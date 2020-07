Félix Braz, l'ancien vice-Premier ministre victime d'un malaise cardiaque le 22 août 2019, a pris la parole lors du premier congrès numérique de Déi Gréng jeudi. Il a indiqué qu’il était «très heureux d'être rentré à la maison» et qu’il pouvait désormais marcher seul.

Luxembourg 1

«Félix est de retour»

Félix Braz, l'ancien vice-Premier ministre victime d'un malaise cardiaque le 22 août 2019, a pris la parole lors du premier congrès numérique de Déi Gréng jeudi. Il a indiqué qu’il était «très heureux d'être rentré à la maison» et qu’il pouvait désormais marcher seul.

L'intervention de Félix Braz (54 ans) n'était pas officiellement programmée lors du premier congrès digital des Verts, jeudi soir, mais elle a fait chaud au cœur des participants. L'ancien vice-Premier ministre et ministre de la Justice avait tenu à participer à sa manière et a lancé un «Ech sinn erëm doheem»à l'adresse de ses collègues du parti. «Félix est de retour», a-t-il insisté.

Victime d'un malaise cardiaque à l'été 2019, le natif de Differdange avait été hospitalisé en soins intensifs en Belgique avant d'être soigné dans une clinique durant huit mois. Il a pu regagner son domicile depuis trois mois et a assuré pouvoir marcher sans aide désormais.

Djuna Bernard, la coprésidente des Verts a mis en exergue l'esprit combatif et l'énergie déployée par l'ancien ministre. «C'est une immense inspiration pour nous tous», a-t-elle souligné avant de lui souhaiter force et courage au nom du parti.

Voici les propos tenus par l'ancien vice-Premier ministre et ministre de la Justice:

«Bonjour chères amies et chers amis,

Je suis de nouveau chez moi. Félix est de retour. Après huit mois à l'hôpital suite à une crise cardiaque, je suis à la maison depuis environ trois mois. Je suis très content d'être revenu et je me réjouis de participer au prochain congrès du parti et peut-être même d'y tenir un discours. Ce que j'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir lors de chaque congrès finalement.

Je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux d'être rentré à la maison, et que depuis quelques jours, j'arrive même à marcher seul, sans déambulateur. Au revoir et à bientôt j'espère.»





















Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.