Felix Eischen

Bac au lycée classique, ecole de commerce et de gestion à Luxembourg, 1 annee de cours puis commencé à travailler en répondant à une offre d'emploi étudiant chez RTL, dans la matinale 6h-9h à la TV. C'était un reve d'enfant, de travailler dans les medias, faire de la radio, pas forcement de la TV. Posé beaucoup de candidatures. A répondu à l'offre, viens demain matin. J'ai fait les croissants, le café, le prompteur, j'ai tout fait quoi. J'y suis resté, je me suis fait des contacts, je suis resté à la radio pendant 10 ans. Abandonné les études, aujourd'hui ca me manque un peu quand meme. Resté 20 ans: 10 ans radio, 10 ans télé.

Meilleur souvenir: 7 ans de matinale à la radio. Fort bien, pas de problemes pour se lever tôt le matin, et on aide le peuple luxembourgeois à se lever de son lit pour aller bosser et bouger.

TV, au debut pas trop aimé: radio seulement la voix, mais TV tout le monde vous reconnait.

Fin 2008, Francois Biltschen l'approche. Au CSV depuis 1987 mais l'avait laissé de côté. Lui propose de s'inscrire sur les listes. Refuse car se consacre aux assurances puis accepte après réflexion. 1er fevrier 2009, elections, entre à la chambre en juin 2009. "Je veux pas etre celui qui vient de la télé, qui par sa popularité obtient une entrée gratuite, est là juste grâce à sa popularité" alors fait le tour de la circonscription pour rencontrer tout le monde, dans les assemblées générales des sections, les réunions... fait le grand tout du sud pour connaitre les gens qui bossent pour le parti et font un travail énorme. Circonscription sud, 23 sections avec des gens qui travaillent, developpent des idees dans la majorité ou l'opposition mais ils bossent et portent les couleurs du parti.

Première session plenière, président de la chambre commence à parler et tout le monde sort son carnet ou son ordinateur. Y'avait un bruit, des discussions, pas des gens qui parlent discrètement dans leur coin. C'était bien, la découverte d'un autre monde. Un monde dans lequel il y a des gens qui s'investissent dans leur domaine: quand vous êtes dans 7 commissions, vous pouvez pas tout savoir.

> Quel est votre rapport à la langue française et à la francophonie ?

À l'école, la langue française n'était pas ma favorite et je ne la pratiquais pas tellement. Aujourd'hui je fais de mon mieux, même si je la parle avec un accent luxembourgeois ! Je n'ai pas beaucoup d'attaches à la francophonie, mais j'ai en revanche une grande admiration pour la culture française, car j'adore sa philosophie et ses manières.

Quand je passe la frontière française -ce que je fais assez souvent-, je constate une certaine manière d'être: pas trop organisée, pas trop stricte, à l'inverse de la culture allemande. J'adore passer dans les villages, dans l'Alsace et dans le sud, et j'apprécie cette mentalité qui, pour moi luxembourgeois, est très accueillante. Après, si je venais d'ailleurs, les choses seraient peut-être différentes !

C'est une culture formidable, des paysages formidables, et une gastronomie... je n'en parle même pas ! Et puis il y a la musique française, que j'ai découverte lorsque j'étais animateur radio: même si je ne parle pas bien la langue, je trouve que c'est la plus belle du monde. C'est une mélodie. J'adore écouter la radio française: je suis un fan de France Info. J'aime entendre la langue française et ce qui se passe dans le monde, et avec cette radio, on est plutôt bien informés. Au Luxembourg, les radios d'info en continu comme ça n'existent pas.

Je suis un grand fan de Michel Sardou, de Charles Aznavour et d'Yves Montand ; je sais, c'est vieux jeu ! Axelle Red aussi, même si c'est une belge. Les textes de Francis Cabrel sont géniaux, également.

> Avez vous en mémoire un livre français qui vous aurait marqué ?

C'est difficile à dire, je lis plutôt les journaux et l'actualité que la littérature, même si j'ai du lire quelques classiques quand j'étais jeune. J'ai me souviens avoir eu une discussion, un jour, avec mon prof de français ; je lui ai dit «écoutez monsieur, vous nous initiez à la littérature, et on doit s'attacher à des choses qui ont été pensées il y a des années, des décennies ou des siècles... Pourquoi on ne développe pas nos propres pensées ? Chacun d'entre nous est un certain littéraire, un philosophe, ; il n'a peut être juste pas le temps ou les moyens de tout mettre sur papier».

On reste toujours sur les anciens, et on doit répéter leurs propos. Ma fille aînée passe le bac, et ils ont encore le Faust de Goethe. On l'avait déjà il y a 50 ans ! Je ne me suis jamais vraiment investi dans la littérature française, je l'avoue. Je consulte beaucoup le Figaro, le Monde parfois, dans leurs versions numériques, et j'écoute France Info.

> Qu'en est-il des film français ?

Je ne suis pas trop cinéphile... le dernier film que j'ai vu, c'est «Le plus beau métier du monde» avec Gérard Depardieu ! C'est un film qui date de 1996. Quoi d'autre ? «Bienvenue chez les Ch'tis» évidemment, et puis Louis de Funès, bien entendu, je suis un grand fan; c'est un grand artiste de cinéma, je crois que j'ai tout vu mille fois et que je pourrai toujours le revoir.

> Dans votre réflexion de député, quelle place accordez-vous aux résidents étrangers ?

Une place entière ! Je suis d'avis que le Luxembourg est tel qu'il est aujourd'hui grâce à tout le monde, et en partie aux étrangers qui sont venus. Je suis tout à fait multiculturelm je suis marié à une portugaise et je connais la culture portugaise. Je suis tout à fait d'avis qu'il faut respecter tout cela. Ca fait partie de l'ensemble, ca fait partie de nous, de nos genes. Pour moi il n'y a pas d'étrangers. On est un groupe, qu'on appelle les luxembourgeois.

Je suis d'avis que l'intégration se fait par la langue. J'ai des difficultés avec les gens qui restent des années et des années ici, sans parler un mot de luxembourgeois. Je trouve ca un peu triste, car ils ratent beaucoup de choses, notamment sur le plan culturel. Nous, les luxembourgeois, quand on nous approche, on parle dans la langue de notre interlocuteur ! On est gentisl avec les gens qui nous approchent et on insiste pas trop sur notre langue.

Je suis marié avec une fille protugaise, qui est née au portugal et est venue au luxembourg à trois ans; elle parle le luxembourgeois, bien évidemment, et nous le parlons entre nous. Sa soeur ainée est venue au luxembourg, elle avait déjà 15 ans. Elle est restée ici pendant 30 ans, puis sont retournés au portugal, et ils ne parlent aucun mot de luxembourgeois, ils sont restée entre eux. Mes beaux parents sont venus à 40 ans, ont travaillé 20 ans ici, puis sont repartis: aucun mot luxembourgeois. La communauté portugaise est une grande communauté, très active, alors ils sotn restés dedans... Mais ils étaient très gentils, c'est une culture que j'adore !

> Vous voulez dire que, selon vous, il existe une sorte de communautarisme au Luxembourg, qui serait néfaste ?

Non, non, ce n'est pas mal. Je suis d'avis qu'il faudrait offrir des cours de langue luxembourgeoise, gratuitement, partout dans le pays, dans les communautés ! Il ne faut pas freiner les autres cultures, portugaises, francaises ou quoi que ce soit, elles font partie de nos gènes, mais pour qu'on puisse meoux s'entretenir, il faudrait essayer d'itnroduire la languel luxembourgeoise au sein des communautés étrangères.

> Qu'avez-vous pensé du résultat du référendum de 2015 sur le vote de étrangers ?

C'était un test du nuveau gouvernement pour voir ce qu'il pouvait faire, et la population ne s'est pas laissée instrumentaliser là dedans. C'éatait aussi un manque de ocmmunication entre le gouvernement et l'oppositionL: ils ont vraiment forcé et insisté là dessus, et beaucoup de gens leur ont dit à l'époque "vous allez vous casser la gueule, ca se passera pas bien", et j'ai été assez surpris, c'était peut etre del a naiveté de leur par, de les voir insister là dessus avec confaince. C'était certain, déjà en avance, que le résultat serait négation ; peut etre pas 80/20, mais tout de meme. On a eu peur de faire naitre une grande discussion sur le nationalisme, qui n'a pas tro pde place ici chez nous: le luxembourg existe grace au multiculturalisme, au foisonnement des gens et dse idées. Toute reflexion nationaliste n'a pas de place là dedans, et on a eu peur que poser cette question aux gens fasse émerger des questionnements de ce genre. Ce que je déplore un peu, c'est que ce qui fait la différence entre disons le luxembourgeois vrai et le résident, la plus value est créée par le non luxembourgeois. Il crée les entreprises, dans le secteur privé, il a plus de rage alors il crée. Le luxembourgeois, il gère. La mentalité luxembourgeoise n'a pas ce meme courage.

Il faudrait laisser entrer les gens dans le processus de décision politique. Ona trouvé la solution avec la double nationalité: si un résident du luxembourg est intéressé par le fonctionnement politique, il peut opter pour la double nationalité. Je pense que quelqu'in habite ici, qui vit ici et veut participer, doit opter pour al double nationalité, car cette décision lui perner également de montrer son intéret envers le luxembourg. Le désir d'intégration il faut le montrer un petit peu. Pour les legislatives, dire "allez hop, tout le monde participe", ce serait un peu trop facile. Pour les communales, c'est possible. Niveau sociétém il y a un trait entre deux qui créent et ceux qui gèrent. J'aimerais bien que l'on mélange un peu tout ca: que les luxembourgeois aient plus le courage de faire de la création d'entreprises et de plus value, il y a trop cette mentalité d'aller travailler dans le fonction publique, qui est bien rémunérée. On manque d'ingénieurs, par exemple. La mentalité luxembourgeoise est ainsi faite: les parents disent à leurs enfants «tu n'as pas besoin de te salir les mains, nous nous avons du le faire en tant que génération d'après guerre, va faire des études et te mettre en col blanc»...

> Quand le Luxembourg comptera près d'un million d'habitants, vers 2060, il comptera aussi environ 350.000 travailleurs frontaliers, selon les projections du Statec et de la Fondation Idea. Est-ce pour vous plutôt une richesse ou un défi pour le pays ?

C'est les deux, mais c'est surtout un défi, par ce que vous connaissez la situation du trafic, les grands problemes de logement, qui seront le sujet de l'élection d'octobre. J'ai des difficultés à m'imaginer avoir 400.000 frontaliers au lieu de 200.000, et si on continue comme ca je pense meme que ca arrivera avant 2060. On a des problèmes. Il faudrait développer une économie qui se concentre plus sur la création et le développement des plus values, et pas sur le développement des grandes entreprises, qui nécessite beaucoup de ressources humaines. Pour ce faire il faut avoir une éducation, une formation adaptée à notre économie. C'est à dire qu'on puisse avoir des gens d'ici pour garantir les nécessités, qu'on ait moins de demande et de nécessité de travail avec les frontaliers, être plus indépendants vis à vis d'eux. Il fait trouver des solutions: plus de moyens de transport, comme le monorail, ou des parkings aux frontières...

concernant les logements, il y a une grande responsabilité sur les communes, qui doivent bouger pour proposer des logements abordables. Dans ma commune, à XXX, o nvient de signer une convention avec la SNHBMpour faire un grand projet d'envergure, avec 800 unités dans les 15 ans à venir. Ca semble beaucoup, mais dans 15 ans cela representera moins de 60 unités par an. Et on a besoin de 6000 unités par an, ici, au Luxembourg ! Et actuellement, on en construit 4000.

> Vous avez été journaliste à RTL avant d'entrer à la Chambre. Comment et pourquoi passe-t-on du monde médiatique au monde poltique ?

Ca va assez vite ! Si vous travaillez dans les medias, vous devez vous intéreser à beaucoup de choeses. Dans une journée vous faites une interview avec un jardinier, un politique, un agriculteur et un sportif. Alors vous devez vous investir un peu, en faisant des recherches, puisque vous 'êtes intéressé par la personne que vous interrogez, et que vous l'invitez pour cette raison: ce qu'ils font, leurs problèmes, leurs désirs... la politique est-elle réellement autre chose ? Pas forcément ! Certes, o nvote des lois, mais avant le vote ?Vous devew écouter ce que disent les gens, comproendre ce qui est nécessaire, ce qui este bien ou non, et avec cette expérience, tout ce que vous avez entendu et débattu, vous allez dans les commissions et vous intervenez: «Écoutez, j'ai entendu que... Il faut faire attention à... Est ce que vous ne croyez pas que...». On en discute ici, dans la fraction, une fois par semaine. Quand on sort du monde médiatique, on a également un réseau: si je veux savoir quelque chose, je sais où je peux téléphoner, c'est sur. Et puisque les gens vous connaissent, vous pouvez les approcher plus vite. Au téléphone, on vous dit «Ah oui, c'est vous, d'accord, qu'est ce que vous volez savoir ?» C'est un avantage.

> Pourquoi avoir choisi d'adhérer au CSV ? Qu'est ce qui vous a plu dans ce parti ?

Le S, c'est le social. Mais le C, c'est la base chrétienne, et ce'est ce qui est très important pour moi. C'est le christianisme, l'église, etc, mais je vous ca d'une manière plus distace: pour moi, c'est surtout l'importance du respect de l'autre, une approche très humaniste et plutôt indépendante d'une Église, quelle qu'elle soit. Pour moi, le C n'est pas un bras prolongé de l'Église. Les gens de toutes confessions peuvent être au CSV: c'est un respect fondamental envers l'autre.

Pendant notre période d'oppositionm ouv avons rajeuni le parti, nous avons fait un reset: discuté et reformé nos gènes, notre identité. Nous avons beaucoup discuté de l'identité du parti: d'où vient-il, que veut-il, qu ereprésente-t-il ? Ce n'est pas du pur socialisme, pour lequel l'État domine, ni le communisme, ni Les verts, avec une idéologie particulière -il faut de l'écologie !- , ou la DP qui est pour moi un partie purement économiste, qui voit les choses au travers de sa calculatrice. Je ne me serais pas retrouvé chez les DP. Meme si beaucoup de gens, dans tous le partis, travaillent très bien et sont très engagés ! Mais, d'un point de vue personnel, je me suis retrouvé au CSV car il promeut le respect.

> Vous êtes également associé d'une agence d'assurance ; n'est-il pas ardu, par moments, de concilier votre rôle politique et votre emploi dans le privé ?

Je suis agent depuis 1984. Mon père était paysan puis a dirigé une petite agence, que j'ai reprise au début des annàées 90, puis mon épouse a emprunté un chemin plus professionnel à partir de 1995, puis je l'ai rejointe car elle avait besoin de quelqu'un. Puis repasse, en 2008, des examens pour avoir assurément d'assureur principal puis devient associé dans le cabinet de son épouse.

Pour l'instant, je ne suis plus actif dans les assurances: je suis bourgmestre, député, président de circonscription... je vois encore quelques clients, notamment des paysans, puisque je viens de ce secteur, mais je ne suis plus vraiment dans le business.

> Quelles sont vos ambitions pour 2018 et les années à venir ?

Ca ne dépend pas de moi combien de temps je reste en politique, mais j'aimerais pouvoir prendre moi meme la décision d'arrêter, quand je le voudrai, comme chez RTL dans le temps ! Je sais déjà quans je voudrai arrêter. Pour l'heure, j'espère être réélu, mais je veux avant tout que mon parti soit de nouveau en position de pouvoir entrer au gouvernement, et si je peux l'aider à ce résultat, je le ferai.