Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, 53 ans, a été hospitalisé jeudi et se trouve depuis en soins intensifs en Belgique vient d'indiquer le service presse du gouvernement ce vendredi.

Felix Braz victime d'un «malaise cardiaque»

Le communiqué du ministère d'État est tombé ce vendredi juste après 10 heures. Il indique qu'«en date du 22 août 2019, le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Felix Braz, a été victime d'un malaise cardiaque et se trouve depuis lors en soins intensifs en Belgique».

Pour l’instant, le gouvernement «ne peut communiquer plus de détails» et prie «de respecter la vie privée du ministre et de sa famille».

Membre de Déi Gréng et d'origine portugaise, Felix Braz est engagé politiquement depuis près de trente ans (il était devenu secrétaire parlementaire des Verts en 1991) et fait partie de la coalition gouvernementale DP-Les Verts- LSAP depuis six ans.

Ministre de la Justice lors de la première législature (2013-2018) il a été reconduit à son poste en décembre 2018 tout en étant nommé Vice-Premier ministre, une consécration politique pour les Verts au Luxembourg suite aux élections législatives du 14 octobre 2018 dont ils sont sortis grands vainqueurs.



Grand, plutôt posé et discret, Felix Braz affirmait il y a trois semaines dans une interview accordée au Luxemburger Wort : «J'ai hâte d'entreprendre de nouvelles tâches.»

Le ministre de la Justice avait dû faire face, avant la trêve estivale, et durant de longues semaines, aux nombreuses critiques émanant de l'opposition sur la protection des données, l'épineux dossier ouvert suite à la polémique née de l'affaire des fichiers de la police et de la Justice.

Un malaise qui en rappelle un autre

Ce malaise cardiaque d'un membre du gouvernement Bettel rappelle inéluctablement celui de Camille Gira, secrétaire d'Etat au Développement durable et aux Infrastructures (Déi Gréng).

Pris de vertiges au pupitre de la Chambre des députés en pleine présentation du projet de loi sur la protection de la nature, le secrétaire d'Etat s'était effondré soudainement, victime d’un malaise cardiaque. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé ce soir même du 16 mai 2018 d'une insuffisance cardiaque. Camille Gira avait 59 ans.