Félix Braz reste hospitalisé

Quatre jours après l'annonce du «malaise cardiaque» qui a foudroyé le ministre de la Justice lors de ses vacances en Belgique, le gouvernement a confirmé que le Vice-Premier ministre se trouvait toujours en soins intensifs en Belgique.

Quatre jours après avoir été victime d'un malaise cardiaque lors de ses vacances en Belgique, Félix Braz (Déi Gréng) suit toujours un protocole de soins dans l'hôpital belge où il a été pris en charge. Annonce en a été faite par un communiqué, ce mardi en début d'après-midi.

Felix Braz victime d'un «malaise cardiaque» Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, 53 ans, a été hospitalisé jeudi et se trouve depuis en soins intensifs en Belgique vient d'indiquer le service presse du gouvernement ce vendredi.

Cependant, afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement du ministère de la Justice dont Félix Braz avait la charge depuis 2017, «les affaires courantes seront couvertes par François Bausch».

Le ministre de la Défense, de la Mobilité et des Travaux publics et de la Sécurité intérieure, assumera cette responsabilité jusqu'à plus amples nouvelles sur l'état de santé du quinquagénaire, natif de Differdange.

Entre Verts

Selon les dernières informations disponibles, Félix Braz se trouve toujours en soins intensifs, dans un coma profond.



François Bausch (Déi Gréng) détenait jusqu'alors la délégation de signature liée à la règle tacite qui octroie le suivi des dossiers à un ministre d'un même parti en cas d'absence du titulaire.