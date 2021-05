Victime d'un malaise cardiaque à l'été 2019 et longtemps hospitalisé, l'ancien vice-Premier ministre écologiste avait été démis de ses fonctions par arrêté grand-ducal. Aujourd'hui, l'ex-ministre de la Justice conteste cette action auprès du tribunal administratif.

Félix Braz ne digère pas sa «démission honorable»

Patrick JACQUEMOT Victime d'un malaise cardiaque à l'été 2019 et longtemps hospitalisé, l'ancien vice-Premier ministre écologiste avait été démis de ses fonctions par arrêté grand-ducal. Aujourd'hui, l'ex-ministre de la Justice conteste cette action auprès du tribunal administratif.

Il a suffi d'un accident de santé pour que la carrière politique de Félix Braz prenne un virage inattendu. Août 2019 voit ainsi celui occupe alors les fonctions de ministre de la Justice être victime d'un malaise cardiaque. Coup dur qui le laissera longtemps à l'écart de la scène publique, au point même que son état de santé impose au gouvernement d'organiser un remaniement dès l'automne. C'est là qu'un arrêté signé de la main de Xavier Bettel et du Grand-Duc viendra signifier la «démission honorable» du vice-Premier ministre déi Gréng.

Plus d'un an et demi après ces faits, voilà Félix Braz de retour. Pas pour un clin d'oeil à ses camarades de parti comme il l'avait fait en 2020 à l'occasion d'un précédent congrès; pas plus pour souligner son retour en forme comme il l'avait signifié lors de la dernière édition du Relais pour la vie. Non, cette fois, le quinquagénaire (55 ans) entend défendre ses droits en dénonçant les conséquences de sa démission «forcée ou involontaire».

Dem @felix_braz säi Fall verdäitlecht gutt datt eis Gesetzer net adaptéiert sinn. Wat geschitt mat engem Minister/Deputéierten wa säi Mandat eriwwer ass? Fréier war dat egal well quasi all d'Politiker pensiounsberechtegt waren... an haut? Courage Felix! https://t.co/XxslAfQYpi — Yves Cruchten🌹🇱🇺🇪🇺 (@YvesCruchten) May 12, 2021

Pour cela, le Differdangeois a fait appel à l'avocat Me Jean-Marie Bauler. C'est lui qui, lundi, a déposé deux recours auprès du tribunal administratif. Une double démarche visant à faire annuler l'arrêté de 2020 pour lequel le politicien, acteur prépondérant de la coalition Gambia, n'avait pas eu son mot à dire. «Une démission ne doit pas tombée ainsi du ciel, sans être présentée par l'intéressé ou signée par lmui-même», justifie son représentant légal.

La défense compte notamment s'appuyer sur une jurisprudence communautaire dans ce dossier. Il s'agit du cas d'un représentant de Malte qui avait ainsi été débarqué de la Commission Barroso «à son insu». La Cour européenne de Justice l'avait réintégré dans ses droits et fonctions. D'où cette interrogation qui plane : si une décision de justice était rendue en faveur de Felix Braz pourrait-il retrouver son poste. «Ipso facto, oui!» Mais la situation est encore loin d'être tranchée. Le gouvernement a maintenant un trimestre pour présenter son mémoire de défense, deux autres mois d'échanges d'arguments suivront ensuite avant qu'en novembre ne soit fixée l'audience. Viendra alors le temps des plidoieries, le Tribunal administratif rendant son avis quelque temps plus tard.

Pour mémoire Dans le passé récent, deux démissions honorables avaient été accordées à des membres du gouvernement. Mais à leur demande. Le cas le plus récent concerne Etienne Schneider (LSAP) qui avait souhaité quitter ses postes de ministre de l'Economie et de la Santé en février 2020. En 2014, pour raison de santé, André Bauler (DP) -alors secrétaire d'Etat à l'Education nationale- demandait lui aussi à être démis de ses fonctions.

Par ailleurs, l'ancien ministre Félix Braz attaque aussi le Centre pour la gestion des personnels et de l'organisation de l'Etat (CGPO) estimant que l'indemnisation reçue à la suite de son problème de santé est, selon son défenseur, «discriminatoire et ne correspond pas à ce qui est stipulé par la loi». Mais, précise Me Bauler, «cela n'est rien en comparaison au choc resenti par M. Braz quand, une fois sorti de cinq semaines en soins intensifs, il a appris qu'il avait été démissionné».



