La grande action de solidarité de la Croix-Rouge luxembourgeoise est à l'affiche de cette fin de semaine où les œnologues, les amoureux de l'ambiance de Noël mais aussi les fans de belles mécaniques seront à la fête.

Féerie de Noël et Bazar au menu du week-end

Le rendez-vous des belles mécaniques

Au fil des ans, l'International Motor Show de Luxembourg est devenu le rendez-vous incontournable des fans de deux et quatre roues. L'occasion d'approcher de près des bolides issus de nombreuses compétitions internationales, des voitures et des motos sportives et d'exception, des véhicules de collection, customisés sans oublier des shows époustouflants.

L'exposition est visible ce samedi de 10 à 20h puis dimanche de 10 à 19h.

Entrée: gratuite pour les -8 ans, 15€ pour les 8-17 ans, 18€ pour les adultes.

L'International Motor Show se déroule à Luxexpo depuis ce vendredi 13h.

Le Bazar au Limpertsberg

L'édition 2019 du traditionnel Bazar de la Croix-Rouge, sous le Haut Patronage de la Grande-Duchesse, se tient ce dimanche dans le Hall Victor-Hugo au Limpertsberg. De 10 à 18h, les visiteurs pourront découvrir des stands de vêtements vintage avec leurs accessoires, dégustation de plats de cuisine luxembourgeoise et internationale.

Destiné à toute la famille, le Bazar propose également des animations et un Kids corner, du street art, des activités ludiques. Cette 73e édition du Bazar mobilisera plus de 300 bénévoles et de nombreux services de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Photo: Laurent Blum

La magie de Noël version Esch



Esch-sur-Alzette va revêtir sa tenue de Noël avec, ce samedi, l'inauguration du traditionnel marché de la ville sur la place de l'Hôtel de ville. Il s'agit du premier marché à s'installer au cœur des grandes villes du pays. Les chalets ouvriront à partir de ce 15 novembre jusqu'au 22 décembre. Le site sera alors accessible chaque jour, de 12h à 20h.

Pour marquer l'événement, un concert de Mafalda Yohanna, Katia Martins & Friends est programmé dès vendredi (entre 19 et 21h).

Escher Krëschtmoart

Le Sonic Visions remet les watts

La Rockhal et son Rocklab proposent, depuis jeudi, la 12e édition du festival Sonic Visions. Entre les ateliers ou les conférences sur la musique sans oublier les concerts de rap, rock, pop et folk, il y en aura pour tous les styles.



Tendez l'oreille ce vendredi jusqu'à 19h30 et samedi de 9h30 à 19h.



A la santé des vins et crémants

Le site du Glacis accueille de vendredi (jusqu'à 21h) à dimanche la 15e édition de la Fête des vins et crémants. Celle-ci rassemble cette année 45 vignerons de la Moselle. Les visiteurs auront la possibilité de goûter, déguster, découvrir (voire de redécouvrir) les plus belles créations œnologiques du pays dans le cadre unique du chapiteau du Cirque de l'Avent.

Entrée: 15€ sur place. A savourer samedi et dimanche de 15 à 20h.

Pédaler pour la bonne cause

L'UC Dippach et ses coureurs Chantal Hoffmann, Tom Wirtgen, Alex Kirsch et Bob Jungels invitent à l'Indoor Cycling de Mersch ce samedi 16 novembre, de 16h à 20h au hall sportif Krounebierg de Mersch (15h pour le check-in).

L'objectif est de pédaler pour la bonne cause puisque les bénéfices de la manifestation seront reversés au "Mierscher Kannerduerf". Le prix de la location d'un vélo est de 50€. Une session d'autographes est prévue avec les coureurs.

Thionville célèbre sa Libération

Il y a 75 ans, les soldats américains faisaient leur entrée dans la capitale du Nord lorrain. Des vétérans US seront à nouveau présents ce week-end pour célébrer ces journées du 16 et 17 novembre 1944. Les anciens GI's seront accompagnés de passionnés et permettront au public de revivre ces moments inoubliables qu'a connus Thionville.

Défilé, exposition, concert, film sont au menu du week-end qui sera marqué par l'officialisation du jumelage entre Thionville et la ville américaine d'Urbana en Illinois.