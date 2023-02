Le ministre de l'Economie, de la Coopération et de l'Action humanitaire a renouvelé le soutien du Luxembourg auprès de l'Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Handicap International Luxembourg et Frères des Hommes.

Aide au développement

Fayot renouvelle trois accords-cadres pour 28 millions d'euros



Le contrat porte sur une durée de cinq ans (2023-2027) et un montant total de près de 28 millions d'euros. Jeudi, 2 février 2023, Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, a procédé à la reconduite des accords-cadres de développement avec trois organisations non gouvernementales de développement (Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Handicap International Luxembourg et Frères des Hommes).

Pour la première, il s'agit de son troisième accord-cadre de développement. Son champ d'action se trouve exclusivement dans la région du Sahel avec comme principaux secteurs d'activité l'accès à l'habitat, à l'eau et l'aménagement du territoire.



De son côté, c'est le second accord-cadre de développement pour Handicap International Luxembourg. Celui-ci s'inscrit dans la continuité du précédent, et vise à garantir l'accès aux services de réadaptation, d'éducation et d'inclusion économique pour les personnes handicapées et les populations vulnérables, en particulier les femmes et les filles.

Pour Frères des Hommes, c'est déjà le septième accord-cadre de développement. Son activité, qui se situe sur trois continents et 19 pays* doit permettre comme l'explique dans son communiqué le ministère des Affaires étrangères et européennes «la résilience des communautés ciblées en promouvant l’agroécologie, la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le soutien aux organisations communautaires de base et à la société civile».

* Burkina Faso, Niger, Mali, Sénégal, Rwanda, Tchad, Éthiopie, République démocratique du Congo, Madagascar, Laos, Bangladesh, Cambodge, Myanmar, Népal, Afghanistan, Territoires palestiniens occupés, Haïti, Nicaragua et Guatemala

