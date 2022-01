Faut-il se méfier du «tourisme de la protestation»?

Le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, entend mieux anticiper la venue de perturbateurs originaires des pays frontaliers et venant manifester au Luxembourg.

Opposition aux mesures anti-covid

A défaut du chaos du 4 décembre dernier, c'est la confusion qui a régné samedi dernier autour des manifestants venus dans la capitale crier leur opposition aux choix sanitaires imposés dans le cadre de la crise covid. En effet, si l'habituel regroupement au Glacis n'a guère posé de problème, la police a dû intervenir pour contenir un autre groupe de contestataires. Un cortège de plus de 150 personnes qui n'avait pas annoncé son rassemblement, et avait bien l'intention de sortir du périmètre imposé désormais pour ce type de défilé.

Ainsi, en prenant leur départ depuis la gare centrale, remontant l'avenue de la Liberté pour rejoindre le boulevard Hamilius, les participants ont quelque peu perturbé la circulation du tram. Mais une fois atteint la Ville-haute, le dispositif policier en place n'a pas réussi à contenir cette foule. D'où quelques intrusions du côté du centre piétonnier de la capitale luxembourgeoise et même une approche tentée en direction de la Chambre des députés.

Et de huit!

Après un septième rendez-vous en demi-teinte le 12 décembre dernier, la marche blanche et silencieuse retrouve ses habitudes en ce début 2022. Ses organisateurs appellent ainsi celles et ceux qui souhaitent «faire barrage à l'obligation vaccinale et à la division de la société» à se retrouver vendredi 14 janvier, en début de soirée. A 18h45, le cortège prendra son départ depuis la Philharmonie au Kirchberg. A son apogée, le mouvement avait pu compter jusqu'à 3.500 participants.