La question agite régulièrement le débat public au Luxembourg: faut-il étendre les plages horaires d'ouverture des commerces ? L'OGBL, au nom du droit des travailleurs, n'est pas favorable à cette mesure, contrairement à l'organisation patronale CLC, qui a récemment contacté le ministère à ce sujet.

Faut-il libéraliser les horaires des magasins?

Par Jean Vayssières

À l'heure actuelle, les commerces luxembourgeois peuvent légalement ouvrir leurs portes de 6h du matin à 20h, et jusqu'à 21h une fois par semaine. Mais en dépit de la loi, les limites sont loin d'être fixes: la question horaire se joue à coups de dérogations accordées par le ministère de l'Économie.

En témoigne cette boulangerie de Differdange qui, voulant faire face aux horaires matinaux avantageux des stations-service, a obtenu le droit en février dernier d'étendre les horaires des commerces des métiers de bouche de 4h à 21 heures, pendant un an.

Les lois actuelles semblent donc favoriser certains commerces, au détriment d'autres. Alors, pour faire face à cette concurrence déloyale, faut-il libéraliser les horaires des magasins ?

«La demande vient du marché»

Les différents acteurs du commerce luxembourgeois sont loin d'être d'accord sur ce point. L'OGBL veut remettre les droits et intérêts des employés au centre du débat. «On oublie trop vite que ce que l'on appelle des horaires d'ouverture, pour beaucoup, ce sont des horaires de travail», déplore Christophe Rewenig, secrétaire central de l'OBGL.

La CLC, elle, met l'accent, non sur les employés, mais sur les clients. «Tout le monde ne travaille pas dans le commerce. Quand on ouvre, c'est pour tous les clients, pas que pour les patrons. La demande vient du marché», assure Claude Bizjak, membre de la direction en charge des dossiers digitaux à la CLC.

Photo: Caroline Martin

Le syndicat, non convaincu, craint qu'une libéralisation brouille les négociations entre salariés et employeurs, ouvrant de ce fait la porte aux dérives. Sa position est simple: garder la loi mais abroger les dérogations, qui permettent de changer les horaires sans possibilité de négocier. Et surtout, mettre en place une loi qui permettrait et organiserait ces négociations.

Pour Claude Bizjak, ces craintes ne sont pas fondées. «On a une loi qui décrit les conditions de travail actuelles, et nous pensons que les règles actuelles sont bien suffisantes. On a l'impression que la libéralisation des horaires mènera à un vide juridique. Ce n'est pas du tout le cas. Des gens travaillent déjà le soir et le dimanche, leurs heures et suppléments sont payés. Le système fonctionne. Le droit du travail couvre tous les scénarios nécessaires».

L'OGBL propose une «extension assortie de compensations»

«C'est sûr, si on le pouvait, on fermerait les magasins tous les dimanches, mais on est toujours prêts à négocier et discuter», rappelle Christophe Rewenig qui soutient «l'extension des heures d'ouverture des magasins assortie de compensations».

Quel genre de compensations? Le secrétaire central du syndicat propose des pistes: suppléments de salaires à partir d'une certaine heure, réductions de temps de travail, jours de congé... et une meilleure prévisibilité pour pouvoir organiser sa vie de famille et sa vie privée. Car Christophe Rewenig, cynique, s'interroge: «Existerait-il des gens qui ont le droit d'avoir une vie sociale et privée, et d'autres qui n'ont pas ce droit?»

Photo: Caroline Martin

Claude Bizjak porte un regard bien différent sur la situation. Pour lui, «le malaise, c'est l'exception des stations-service. Elles ont évolué très largement, on peut y acheter beaucoup de choses, donc les artisans et commerçants se sentent discriminés».

Surtout, le statut exceptionnel des stations-service serait aujourd'hui illégal, ce qui légitimerait sa suppression. Il est issu d'une loi datant du 19 juin 1995, qui détermine les horaires des commerces, et exclut de son champ «les stations de service» qui vendent des «produits alimentaires et non alimentaires de premier besoin, à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20m carrés», ce qui est loin d'être le cas de la plupart des points de vente aujourd'hui.

La CLC demande un régime dérogatoire

Travailleurs et patrons s'accordent sur un unique point: la suppression des dérogations.

Mais pour des motivations différentes: pour l'organisation patronale, il s'agit de dynamiser le secteur et inscrire l'extension des horaires de façon pérenne dans la loi luxembourgeoise. «On peut jouer avec des exceptions pendant des années, ou bien se dire qu'il faut changer la loi. La question qui se pose maintenant, c'est celle des besoins du marché, des clients et des commerçants.»

Si la loi permet aux magasins luxembourgeois d'ouvrir de 6h à 20h, la plupart baissent le rideau à 18h. Photo: Caroline Martin

La CLC estime qu'il est temps de «laisser travailler les commerçants comme ils l'estiment nécessaire» et a envoyé, le 2 mars dernier, un courrier au ministre de l'Économie, Étienne Schneider, afin de demander au gouvernement la généralisation de l'ouverture de minuit à 21h.

Cette requête fait soupirer Christophe Rewenig, qui a «l'impression que la CLC négocient pour les grands commerçants, au détriment des petits».

«On s'est alignés sur la demande de la Chambre des métiers qui a été acceptée par le ministère».

Selon Claude Bizjak, «le commerce est sous la pression du "online" et la fréquentation du centre-ville baisse. Les clients ont changé de comportement, ils peuvent acheter tous les jours, à toute heure. Il faut s'adapter à ces besoins différents, en respectant le droit du travail».

Christophe Rewenig: «La CLC négocie pour les gros commerçants»

Si la loi permet aux boutiques d'ouvrir jusqu'à 20h, la plupart d'entre elles ferment pourtant leurs portes sur les coups de 18h. La faute au manque de rentabilité de cette plage horaire, selon Christophe Rewenig.

Si les commerces n'exploitent pas la limite de 20h, pourquoi leur permettre d'ouvrir plus tard encore?

Pour Claude Bizjak, qui défend la libéralisation des horaires, tout est question d'habitude. «Il va falloir du temps pour que les clients viennent en nombre et que ça devienne rentable. Ça dépendra des branches. La population va évoluer et, si on ne la satisfait pas, elle ira se servir autre part».