Alors qu'une suspicion de contamination avait été signalée, samedi, la personne hospitalisée au CHL a été autorisée à rentrer chez elle, a indiqué samedi soir le ministère de la Santé.

Fausse alerte de coronavirus au Luxembourg

Alors qu'une suspicion de contamination avait été signalée, samedi, la personne hospitalisée au CHL a été autorisée à rentrer chez elle, a indiqué samedi soir le ministère de la Santé.

(Jmh) - L'hospitalisation, samedi, d'un citoyen européen de retour d'un séjour de 10 jours en Chine avait fait craindre la présence du coronavirus au Grand-Duché. Il n'en est officiellement rien. Dans un communiqué envoyé tard samedi soir, le ministère de la Santé indique que «les analyses réalisées par le Laboratoire national de santé ont pu (...) exclure une infection» par un virus qui a contaminé, à ce jour, quelque 14.500 personnes à travers le monde. Dont 305 morts.

Urgence internationale déclarée face au coronavirus Alors que de nombreux pays durcissaient leurs mesures de précaution face à l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que cette propagation constituait «une urgence de santé publique de portée internationale».

Le patient pris en charge au sein du CHL «a pu rentrer chez lui», indiquent les autorités sanitaires luxembourgeoises. Ces dernières rappellent que les voyageurs ayant «des symptômes d’infection respiratoire aiguë» doivent «à leur retour au Luxembourg ou dans la quinzaine» suivant cette date non seulement éviter tout contact avec d’autres personnes, utiliser des mouchoirs jetables et se laver les mains régulièrement et contacter l'Inspection sanitaire.

Selon les dernières données de l'OMS, ce dimanche, le virus poursuit son tour du monde. Toutefois, seuls deux pays ont officiellement enregistré des morts liés au coronavirus. La Chine et les Philippines.