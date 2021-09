Le Luxembourg a lancé un nouveau mandat d'arrêt international pour que soit arrêté celui qui, en fuite depuis 17 ans (après une condamnation pour meurtre), vient d'être interpellé puis libéré en Espagne.

La justice réclame toujours Jean-Marc Sirichai Kiesch

(pj avec Steve REMESCH) Après une réaction sobre, la justice luxembourgeoise a décidé de ne pas lâcher la piste de Jean-Marc Sirichai Kiesch. Prenant acte de la décision de l'Espagne de libérer celui qui a été condamné au Grand-Duché, en 2000, pour l'homicide d'une retraitée de 69 ans à Eppeldorf, le Parquet général a tout de même choisi de relancer un mandat d'arrêt européen et international.

Pas question donc de laisser passer entre les mailles ce quadragénaire désormais qui avait fui la prison et le pays à l'occasion d'une sortie de détention en 2004. Seize ans plus tard, à l'été 2020, la police espagnole avait retrouvé l'individu et la justice luxembourgeoise espérait bien son extradition, ce que Madrid vient de refuser.

Dans un premier temps, l'Espagne a ainsi refusé de remettre le condamné au Luxembourg. La semaine dernière, un tribunal central a également décidé de ne pas exécuter les 3.275 jours restants de la peine de prison prononcée. La raison invoquée étant que Kiesch était mineur au moment du crime. Au Luxembourg, cependant, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être poursuivis et condamnés en vertu du droit pénal des adultes. En outre, les États membres se sont engagés en 2008 dans un accord-cadre de l'UE à reconnaître mutuellement les décisions de droit pénal. Le tribunal de Madrid n'a apparemment pas tenu compte des deux.

