Faites le test à Junglinster, Marnach et Niederkerschen

Trois «drive-in» sont entrés en service au Luxembourg mercredi. Les résidents en possession d'une prescription médicale peuvent y subir un test de dépistage au coronavirus. 800 personnes s'y sont soumises sur la seule journée de mercredi

(JFC, avec Sandra Schmit) - Afin d'identifier le plus rapidement possible les résidents luxembourgeois infectés par le coronavirus, trois stations du type «drive-in» sont mis en place au pays. Ces «drive-in» sont gérés par les Laboratoires réunis (LR) en collaboration avec Gesond.lu. Le principe est simple: les personnes sont contrôlées sans devoir quitter leur véhicule. A la station de Junglinster installée depuis vendredi, sont venus s'ajouter mercredi deux autres points de contrôle à Niederkerschen et à Marnach. Au total, environ 800 personnes ont été testées sur l'ensemble des trois stations mercredi.

Au Luxembourg, trois «drive-in» sont donc installés, où les personnes assises dans leur voiture peuvent subir le test du coronavirus. À Junglinster, cela se passe au 38, rue Hiel, du lundi au vendredi entre 9 et 17 heures et le samedi de 7 à 11 heures; le point de contrôle de Marnach se trouve au 1, Marbuergerstrooss et fonctionne du lundi au vendredi entre 7 et 11 heures; enfin, à Niederkerschen, c'est au 4, rue Boeltgen que l'opération se déroule, du lundi au vendredi entre 7 et 11 heures et le samedi entre 7 et 10 heures.