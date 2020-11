Interrogé lundi matin, le porte-parole de la Research Luxembourg Taskforce estime nécessaire de «tout faire pour diminuer les interactions sociales» afin de faire revenir le nombre de nouveaux cas à «un niveau raisonnable». Notamment pour permettre de soulager les hôpitaux.

Faire revenir les infections à «un niveau raisonnable»

Avec une centaine de nouveaux décès depuis le début du mois de novembre et pas moins de 3.800 nouvelles infections au cours de la semaine écoulée, la deuxième vague de covid-19 frappe le Luxembourg de plein fouet. Une réalité dont est pleinement conscient Paul Wilmes, porte-parole de la Research Luxembourg Taskforce, qui fait état de la présence d'«un plateau stable à un niveau élevé».

Si le chercheur de l'Uni, interrogé lundi sur radio 100.7, estime que «les gens font désormais plus attention» en raison des chiffres élevés enregistrés ces derniers jours, il estime qu'«il faut tout faire pour parvenir à faire diminuer le plateau sur lequel nous nous trouvons». D'autant plus en cette période, «où le risque d'infection est plus élevé en raison des contacts sociaux liés aux fêtes de fin d'année».

Évoquant la possibilité de voir «une hausse exponentielle» des cas au cours des mois de janvier et février si le virus continue à se propager à ce rythme au sein de la population, le porte-parole tire le signal d'alarme et plaide pour que «tout soit fait pour diminuer les interactions sociales». Avec pour but avoué de faire revenir le nombre de nouveaux cas à «un niveau raisonnable» pour éviter que les hôpitaux «ne soient plus en mesure de gérer la situation». Et ce dernier d'avancer le chiffre de 200 infections journalières.

S'il juge que «les mesures mises en place en Belgique et en France ont des effets», Paul Wilmes estime que le renforcement du dispositif sanitaire que doit annoncer ce lundi Xavier Bettel (DP) dépendra de deux éléments considérés comme «essentiels» pour éviter une nouvelle vague d'infections. A savoir «la vitesse à laquelle ces nouvelles mesures seront mises en oeuvre» et «leur application par la population».

Si le premier point devrait entrer en vigueur dès mercredi, une fois la loi votée mardi à la Chambre, le second point dépendra de nombreux critères. Dont la capacité des résidents à considérer cette année «comme une année exceptionnelle et donc à accepter de respecter les gestes barrières, même pour les fêtes de fin d'année...»

