Les cyclistes pourront bientôt effectuer confortablement le trajet escarpé de Grundhof à Beaufort. Une nouvelle piste cyclable utilise le tracé de la ligne de chemin de fer à voie étroite désaffectée.

A Beaufort

Faire du vélo là où circulait autrefois la locomotive à vapeur

Volker BINGENHEIMER Les cyclistes pourront bientôt effectuer confortablement le trajet escarpé de Grundhof à Beaufort. Une nouvelle piste cyclable utilise le tracé de la ligne de chemin de fer à voie étroite désaffectée.

Pour les cyclistes et les touristes de la région du Mullerthal, c'est un cadeau de Noël du ministère de l'Environnement qui est arrivé à l’hôtel de ville de Beaufort. Après 20 ans de discussions récurrentes, le ministère a approuvé la construction d'une piste cyclable sur la voie ferrée désaffectée descendant vers la Sûre.

En raison de la situation topographique difficile de Beaufort, seules deux possibilités existaient. Les cyclistes doivent en effet franchir 200 mètres de dénivelé pour se rendre de Grundhof à la commune avec son château médiéval. Il était question d'un trajet passant par Dillingen, sur lequel les cyclistes auraient dû pédaler longtemps, et donc de l'ancienne ligne de chemin de fer à voie étroite, surnommée «Josy».

Une solution peu invasive

Celle-ci traverse sur sept kilomètres la forêt et a l'avantage de ne présenter nulle part une inclinaison supérieure à 3,5%. Pour y parvenir, les ingénieurs avaient, il y a 120 ans, tracé la ligne en zigzag et construit trois virages en épingle à cheveux qui obligeaient le train à changer de sens de circulation.

Jusqu'en 1948, le train franchissait les 200 mètres de dénivelé jusqu'à Beaufort à la vapeur. Photo: Collection Henri Brimer

Les cyclistes en profiteront à l'avenir, car ils pourront monter la colline à travers la forêt et les rochers, même sans vélo électrique. Pour la construction de la piste cyclable, la commune de Beaufort a opté pour une solution peu invasive qui utilise l'infrastructure de la voie ferrée. «La structure est presque parfaite et encore stable après plus de 100 ans», résume Marc Rodesch, directeur du service technique de la commune. «Il n'y a qu'à deux ou trois endroits qu'elle doit être reprise».

Presque comme du béton

Les rails ne se trouvent déjà plus sur l'ancienne voie ferrée depuis 1948, de sorte que les travaux préparatoires se limitent à enlever les feuilles et les branches en décomposition. Ensuite, un revêtement de chaussée composé de sable calcaire grossier et de gravier sera appliqué, offrant aux vélos une surface lisse, mais est perméable à l'eau. «Le matériau s'appelle Grouine de Meuse et ressemble presque à du béton une fois terminé», explique Marc Rodesch.

Comme l'ampleur des travaux est limitée, les coûts devraient également rester raisonnables. La commune n'a pas encore calculé précisément le montant de l'investissement. Marc Rodesch estime que les travaux seront mis en adjudication avant les vacances d'été et que la construction de la piste cyclable pourrait commencer à l'automne.

