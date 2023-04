Tous les partis ont désormais reconnu la valeur ajoutée des réseaux sociaux. Mais certains politiciens doivent encore apprendre à les utiliser correctement.

Luxembourg 1 9 min.

Facebook, Instagram & Co.

Faire campagne sur les réseaux sociaux, un exercice pas toujours aisé

Simone MOLITOR Tous les partis ont désormais reconnu la valeur ajoutée des réseaux sociaux. Mais certains politiciens doivent encore apprendre à les utiliser correctement.

Les clips «Better Call Bettel» ont crevé le plafond pendant la campagne électorale de 2018. Les vidéos avec le téléphone bleu, au bout duquel se trouvait le Premier ministre Xavier Bettel (DP), ont atteint plus de 800.000 vues. Ben Olinger, l'un des fondateurs de l'agence «Gotcha!», est aujourd'hui directeur créatif de l'agence Moskito. À l'instar du DP, tous les grands partis collaboraient à l'époque avec des agences luxembourgeoises, pour la plupart encore jeunes, afin de concevoir leurs campagnes électorales et notamment de produire le contenu des réseaux sociaux.

Le voyage des partis politiques au Brésil suscite la polémique Les Pirates sont accusés de rompre un accord. Déi Gréng se défendent de ne pas prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Les coulisses de l'événement ont de quoi surprendre.

«Cela a changé», dit Ben Olinger, «entre-temps, les demandes des partis sont beaucoup moins nombreuses». Ceux-ci créent désormais eux-mêmes leurs contenus ou ont des collaborateurs qui s'occupent des réseaux sociaux et produisent des podcasts et des vidéos. Ben Olinger est d'avis que de nombreux politiciens luxembourgeois auraient tout de même besoin d'un soutien en matière de communication. «Aussi pour éviter que l'on ne fasse plus de différence entre la personne privée et la personne publique. Tout cela est beaucoup trop mélangé. Et ce n'est pas très professionnel», estime-t-il.

Aujourd'hui, les demandes des partis sont beaucoup moins nombreuses. Pourtant, un soutien en matière de communication ferait du bien à de nombreux politiciens. Ben Olinger, directeur créatif de l'agence Moskito

Des représentants de trois partis se prêtent à la discussion

C'est l'un des points qui ont été discutés lors d'une table ronde sur l'utilisation et l'impact des réseaux sociaux en politique, organisée par des professionnels de la communication, des scientifiques et des hommes politiques au Casino Luxembourg. Seuls les Pirates, déi Gréng et le CSV avaient envoyé des représentants.

Ont discuté des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux à l'invitation du Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) : (de g. à d.) Dr Raphaël Kies, Dr Fabienne Greffet, Daniela Clara Moraru, Djuna Bernard, Ben Olinger et Sven Clement. Photo: Chris Karaba

«Les acteurs politiques ont reconnu l'importance des réseaux sociaux, mais certains doivent encore apprendre à les utiliser correctement», confirme la politologue française Fabienne Greffet. «Depuis Donald Trump, nous savons quel impact une utilisation grossière et brutale de plates-formes comme Twitter peut avoir sur le discours politique.»

À cet égard, Fabienne Greffet se souvient d'une époque où elle pensait que les réseaux sociaux pouvaient renforcer la démocratie. «Mais ces dernières années, la désillusion est arrivée. On observe de plus en plus une brutalisation du débat public. Les inégalités se sont également renforcées, car tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux», remarque-t-elle, tout en mettant en garde contre une diabolisation générale.

Depuis Trump au moins, nous connaissons l'impact que peut avoir une utilisation brutale de plateformes comme Twitter. Dr. Fabienne Greffet, politologue

De l'espace pour les idées de l'opposition

En période de campagne électorale notamment, la présence sur Facebook, Twitter, Instagram et autres est un passage obligé. «Nous avons fait appel à une agence pour nous aider dans cette stratégie de communication numérique», explique Daniela Clara Moraru, présidente du Comité CSV International (CSI) et secrétaire générale adjointe du CSV. «Pour nous, en tant que parti d'opposition, la communication sur les réseaux sociaux est très importante pour compenser le manque d'intérêt de la part des médias traditionnels et pour pouvoir quand même présenter nos idées politiques ou nos propositions de loi». Comme les conférences de presse -contrairement à celles de la majorité- ne sont pas toujours bien fréquentées, on se rabat sur les réseaux.

Les réseaux sociaux, une alternative aux médias classiques? Avec cette déclaration formulée de manière quelque peu malheureuse, Daniela Clara Moraru rencontre d'emblée peu d'approbation. «La presse reste un partenaire important. Si les médias n'abordent pas ces sujets, il faudrait peut-être se remettre en question», estime la députée des Verts Djuna Bernard. Le Pirate Sven Clement est du même avis: «La presse est libre de décider des sujets qu'elle veut couvrir. Je trouve très dangereux de dire que l'on est actif sur les réseaux sociaux pour remplacer la presse».

Nous utilisons la communication numérique pour faire participer les gens, pour comprendre ce qu'ils attendent de la politique. Sven Clement, Parti Pirate

«Nous utilisons la communication numérique pour faire participer les gens, pour comprendre ce qu'ils attendent de la politique. Cette écoute permanente est l'un de nos grands défis. Nous accordons en outre une grande importance à l'interaction», explique le député Pirate. «Par une présence moins filtrée, on parvient à créer un lien, voire une relation de confiance avec les utilisateurs», poursuit-il, tout en regrettant que cette confiance soit souvent trahie par la diffusion de fake news.

Un exercice d'équilibriste entre personne publique et privée

Chacun est responsable de ce qu'il partage, de la manière dont il communique quelque chose, de l'image qu'il donne finalement de lui-même et de la question de savoir s'il se rend ainsi vulnérable, constate Sven Clement. «On oublie souvent que chacun crée sa propre marque sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas seulement de communication politique», poursuit le Pirate.

L'intérêt pour la personne privée qui se cache derrière l'homme politique est désormais très grand. Djuna Bernard, Déi Gréng

Les gens s'intéressent aussi à la personne privée qui se cache derrière l'homme politique, estime Djuna Bernard. Il est important de trouver le bon équilibre entre la communication de la vision politique du parti et les aperçus de la vie privée. Un certain sens des réalités est nécessaire, il ne faut pas trop en faire et rester fidèle à soi-même. On n'est pas pour autant à l'abri de menaces, de «shitstorms» et de commentaires agressifs. En tant que femme, on n'est pas non plus épargnée par les dick pics, les photos de sexes masculins.

En politique, il faut avoir la peau dure. On est constamment attaqué, bien sûr que ça fait mal. Daniela Clara Moraru, CSV

«Les hommes politiques sont jugés tous les jours, que ce soit de manière correcte ou incorrecte. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord», croit savoir Daniela Clara Moraru, qui a déjà été attaquée personnellement. «En politique, il faut avoir la peau dure. On est constamment attaqué. Bien sûr que ça fait mal, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots», résume-t-elle.

Une utilisation différente des plateformes Selon une étude d'Eurostat, 58% des personnes en Europe utilisaient les réseaux sociaux en 2022. Mais il existe de grandes différences selon les pays. Ainsi, ils étaient 61,8% au Luxembourg, 68% en Belgique, 44,5% en France et 47,7% en Allemagne. «Nous n'utilisons pas tous les mêmes réseaux sociaux, les groupes cibles sont différents, en fonction de l'âge. Facebook, par exemple, est plutôt utilisé par des catégories d'âge plus âgées. Dans la catégorie d'âge des plus de 30 ans, le trio gagnant est Facebook, Instagram et Twitter. La population jeune utilise plutôt Instagram et TikTok», explique la politologue française Fabienne Greffet.

Atteindre l'électorat par d'autres canaux

Aujourd'hui, la politique semble malgré tout ne plus pouvoir se passer d'une présence en ligne, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution des comportements de lecture. «On ne peut pas ignorer ce changement dans la manière dont les gens s'informent et dans les médias qu'ils utilisent», explique Raphaël Kies, chercheur à l'Université du Luxembourg. Alors que le nombre d'abonnés aux journaux traditionnels grand format est en baisse depuis des années, les formats en ligne sont également moins consommés.

Xavier Bettel: «Je n'interdis pas TikTok parce que c'est chinois» Xavier Bettel a indiqué ce mardi à son arrivée au Conseil européen ne pas vouloir faire du «China-bashing», alors que plusieurs pays ont décidé de bannir le réseau social chinois. Le Grand-Duché craint-il de se brouiller avec la Chine?

«Les jeunes, notamment, s'informent presque exclusivement via les réseaux sociaux. Il faut s'adapter à ces formats et diffuser des messages courts et simples. Les contenus et les messages qui s'affichent dans le fil d'actualité dépendent ensuite en fin de compte des algorithmes. Ce sont les limites des réseaux sociaux», fait-il remarquer tout en exprimant des doutes quant à leur influence.

Si des hommes politiques plus âgés utilisent des plateformes comme TikTok, cela peut avoir un effet contraire à ce qui est recherché. Ben Olinger, directeur créatif de l'agence Moskito

Ben Olinger déconseille quant à lui de vouloir suivre toutes les tendances. Si des hommes politiques âgés utilisent certaines plateformes, cela peut avoir un effet contraire à ce qui est recherché. «On ne doit pas être sur TikTok juste parce que c'est comme ça aujourd'hui. De toute façon, on n'y trouve pas son groupe cible».

La coprésidente du parti Vert sait que tout ne fonctionne pas, loin de là : «Nous avons, par exemple, essayé les podcasts. Cela n'a pas fonctionné. Nous avons arrêté après quatre épisodes. Moi-même, j'étais sur TikTok. Ce n'est pas mon truc. Maintenant, je teste BeReal. Il faut découvrir quelles plates-formes ou quels formats nous conviennent en les essayant».

En attendant, Fabienne Greffet fait remarquer qu'il faut du temps «pour construire une communauté qui soit vivante, qui réagisse fortement, qui s'empare des contenus. Cela ne se fait pas en quelques semaines, on n'y arrive pas non plus trois mois avant les élections».



De plus en plus d'agressivité

Max Fellerich, qui intervient dans le public, a l'impression que les gens sont de plus en plus agressifs sur les réseaux sociaux. Il est responsable de la communication numérique de LSAP et soulève la question de la modération.

«La modération est très importante à mes yeux», répond Ben Olinger. Mais de nombreux partis ne le feraient pas, préférant supprimer les contenus problématiques ou les balayer d'un revers de la main plutôt que de se prêter à la discussion. «Il faut réagir à certains messages. Supprimer un commentaire n'est pas une solution», conseille-t-il.



Il faut réagir à certains messages. Supprimer un commentaire n'est pas une solution. Ben Olinger

«Internet n'est pas un espace de non-droit. C'est un espace qui doit être régulé. Il y a de la haine dehors. Il est important d'en parler. Les discours haineux doivent être pris au sérieux. Il est inacceptable que l'on se moque des menaces sur internet. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, y compris au sein de la police», explique Djuna Bernard. Il ne faut pas hésiter à signaler tout discours de ce type à BEESECURE, rappelle Raphaël Kies.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.