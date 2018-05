Un nouveau site internet est proposé par le ministère de l'Education nationale: en quelques clics, on peut visualiser sur une carte les différentes filières offertes au Luxembourg.

Luxembourg 2 min.

Facile de choisir son futur lycée avec mengschoul.lu

Christelle BRUCKER Un nouveau site internet est proposé par le ministère de l'Education nationale: en quelques clics, on peut visualiser sur une carte les différentes filières offertes au Luxembourg.

La plateforme en ligne mengschoul.lu aide les élèves à trouver en quelques clics le lycée qui convient le mieux à leurs talents et à leurs aspirations.

Sur ce nouveau site web de l'Education nationale, une carte interactive et un système de filtres permettent de s’orienter facilement dans la palette étoffée de filières proposées par les lycées luxembourgeois: tout l’enseignement secondaire ainsi que la formation professionnelle sont couvert, et le site présente aussi les BTS (niveau bac+2) disponibles sur le territoire.

Nouvelles sections, nouvelles offres linguistiques, développement de pôles de compétences, offres extrascolaires, projets pédagogiques: mengschoul.lu guide les élèves et leurs parents dès le passage de l’école fondamentale à l’enseignement secondaire.

Les élèves étrangers qui rejoignent le système scolaire luxembourgeois en cours de cursus trouveront sur le site toutes les possibilités qui leur sont offertes.

mengschoul.lu

Affichage interactif



Sur la carte affichant tous les lycées du pays, un premier filtre permet de montrer uniquement les établissements actifs dans un certain domaine: entrepreneuriat, engagement humanitaire et social, culture et musique, technologies de l’information et de la communication, etc.

Les autres filtres concernent l’ordre d’enseignement (secondaire classique, secondaire général, enseignement britannique, européen, français, international), les classes inférieures ou supérieures, les offres complémentaires en langues, la formation professionnelle ou le BTS visé, par exemple.

Pour chaque lycée, un portrait détaillé reprend les domaines qui correspondent au profil du lycée, les services offerts (bibliothèque, restauration scolaire, service socio-éducatif, médiathèque), les partenaires externes (entreprises, ONG, associations culturelles), les activités d’orientation, les mesures d’appui scolaire, les certifications décernées,etc.

L’élève et ses parents peuvent ainsi comparer en un coup d’œil les offres des différents lycées pour faire leur choix en connaissance de cause.

Quatre séances d'information

4 séances d’information auxquelles les lycées participeront avec des stands et des enseignants seront organisées en juin: