62% des internautes luxembourgeois utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux, selon une étude publiée par le Statec. Facebook reste la plateforme privilégiée.

Luxembourg 2 min.

Luxembourg

Facebook reste le réseau social le plus utilisé

Pascal MITTELBERGER 62% des internautes luxembourgeois utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux, selon une étude publiée par le Statec. Facebook reste la plateforme privilégiée.

Près de deux tiers des internautes luxembourgeois sont présents sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Ils sont 62% précisément, selon une étude du Statec sur l'utilisation des réseaux sociaux publiée ce vendredi 26 août et basée sur une enquête menée dans le courant de l'année 2021.

Plus de contrôle parental sur Instagram Le réseau social a annoncé, ce mardi, l'ajout de nouvelles fonctionnalités afin de permettre aux parents de superviser plus directement les activités de leurs enfants.

Les 16-24 ans sont, logiquement, les plus actifs sur les différentes plateformes (83%). Cette proportion diminue au fil des générations: 80% des 25-34 ans utilisent au moins un réseau social, 69% des 35-44 ans. Le chiffre tombe à 31% chez les 65-74 ans. Armande Frising, auteure de cette étude, relève également que l'usage des réseaux sociaux est proportionnel au niveau d'éducation: plus celui-ci est élevé, plus on est présent sur les plateformes.

Le Statec a aussi établi le classement des réseaux sociaux les plus utilisés au Grand-Duché. Facebook reste largement en tête, devant Instagram. Malgré les récents déboires de Meta, ces deux marques du groupe de Mark Zuckerberg continuent d'avoir la préférence des internautes. Le podium est complété par le réseau social professionnel LinkedIn. Suivent Pinterest, TikTok et enfin Twitter.

Concernant TikTok, l'étude souligne sa prépondérance chez les jeunes, en particulier chez les 16-17 ans. 74% des internautes de cette catégorie d'âge l'utilise. «Ce pourcentage tombe à 62% parmi les 18 à 19 ans, à 53% parmi les 20 à 21 ans, pour ne compter plus que 16% d’adhérents parmi les 22 à 34 ans», indique le Statec.

10% des 16-24 ans connectés plus de cinq heures par jour

L'institut s'intéresse ensuite aux connexions quotidiennes à ces différents réseaux sociaux: 86% des internautes ayant un compte y jettent un œil au moins une fois par jour. Ils sont même 32% à s'y connecter cinq fois par jour, et encore 17% à le faire dix fois par jour.

«Les algorithmes préfèrent les extrêmes» La violence est partout et notamment sur la toile, lieu où désormais la plupart des radicalisations prennent racine. C'est le constat réalisé par l'association Respect.lu dont le but est de venir en aide aux personnes endoctrinées.

Pour la classe d'âge la plus présente sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les 16-24 ans, la moitié y passe entre une et trois heures par jour. Ils sont 26% à s'y connecter entre trois et cinq heures quotidiennes et 10% plus de cinq heures par jour! Des chiffres à mettre en rapport avec les récentes données du Statec sur l'usage du smartphone.

Enfin, dernier chiffre à retenir de cette étude sur l'usage des réseaux sociaux. 67% des internautes qui y sont actifs y «partagent des photos ou vidéos à des fins privées».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.