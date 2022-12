Si les coupures d'électricité durant l'hiver restent hypothétiques au Luxembourg, le gouvernement s'est tout de même préparé à l'idée grâce à un plan détaillé et la mise en place d'un nouvel outil.

Face aux coupures de courant, le Luxembourg a un plan

Après les tensions autour du gaz, viennent les questionnements autour de l'électricité. L'énergie et la crise qui l'entoure n'ont pas fini de faire parler d'elles, et dernièrement, ce sont les probables coupures de courant qui ont enflammé les discussions. Si des délestages se profilent en France, en raison d'un haut niveau d'indisponibilité du parc nucléaire, au Luxembourg, la situation est maitrisée, annonce le gouvernement.

Voici ce qu'il faut faire chez soi en cas de black-out Les experts estiment qu'il est peu probable que le Grand-Duché connaisse une panne d'électricité prolongée cet hiver. Il existe néanmoins un plan avec des conseils pour les citoyens.

«Actuellement, le risque d'interruption électrique n'est pas plus élevé que les années précédentes», a ainsi fait savoir Claude Turmes, le ministre de l'Energie, ce vendredi 9 décembre. Depuis le mois de juin, la consommation d'électricité du pays est même en baisse si on la compare aux années précédentes. De quoi rassurer les particuliers et les entreprises.



Mais cette situation ne permet pas d'écarter à 100% les risques de coupure de courant. Le gouvernement s'est donc préparé au pire, grâce à la mise à jour du plan de préparation aux risques du pays. Ce document, préparé en collaboration avec le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN), le gestionnaire de réseau Creos et la FEDIL, renferme plusieurs niveaux de vigilance.

Les ménages concernés en dernier

Le premier, nommé «prévention», correspond tout simplement à une phase lors de laquelle la sécurité de l'approvisionnement fait l'objet d'un suivi, afin de s'assurer qu'aucun problème ne menace le réseau. Si un risque «tangible et spécifique pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité» est détecté, le Luxembourg basculera alors en «alerte précoce». Cette situation comprend plusieurs mesures visant à empêcher la progression vers une crise, comme l'appel à la réduction de la consommation d'électricité, ou encore la réduction, voire l'arrêt de la maintenance et des travaux d'infrastructure sur le réseau.

Les Luxembourgeois sont-ils devenus économes ? Mettre le sèche-linge et le four au repos, éteindre le téléphone portable et porter des vêtements chauds. Voilà comment le Luxembourg économise de l'énergie.

Si un blackout est sur le point de se produire, ou s'est déjà produit, le pays basculera ensuite dans une phase de «crise». Ce troisième niveau d'alerte vise à atténuer l'impact de l'insécurité de l'approvisionnement sur la société. Ainsi, le ministre de l'Énergie a fait savoir que si un délestage manuel était décidé, il ferait l'objet d'une liste de priorité. Concrètement, un ordre de délestage serait établi, sur lequel figureraient en premier les consommateurs haute tension, et en dernier les ménages ainsi que les infrastructures critiques.

À noter que si la phase de crise est déclenchée, une cellule de crise est activée, et l'Union européenne doit par ailleurs être notifiée de la situation. «Nous restons vigilants et sommes préparés: si la situation venait à s'aggraver, nous disposons de tous les outils de crise nécessaires», a notamment souligné Claude Turmes.

Une météo de l'électricité

Parmi ces outils se trouve le tout nouveau «StroumMonitor». À l'image du français «Ecowatt», cette météo de l'électricité permet en un coup d'œil d'évaluer la sécurité de l'approvisionnement électrique au Luxembourg. «StroumMonitor» permet ainsi d'indiquer les heures de pointe de consommation, mais également d'alerter clairement la population en cas de pénurie en électricité. L'objectif est ainsi d'aider les consommateurs à adopter les bons gestes d'économie d'énergie.

L'économie d'énergie devient l'affaire de tous Afin de suivre les objectifs fixés début août par l'Union européenne, l'exécutif luxembourgeois lance une campagne nationale de réduction de la demande d'énergie.

Là aussi, trois niveaux de vigilance ont été établis. Le vert signifie que le réseau électrique est en équilibre. Lorsque le voyant bascule à l'orange, le système est tendu, il devient alors nécessaire de réduire sa consommation. Enfin, si la barre se teinte de rouge, c'est que l'approvisionnement est tendu, et qu'il devient urgent de limiter sa consommation afin d'éviter toute coupure.

Ainsi, si le Luxembourg, qui se fournit principalement en Allemagne, est l'un des pays de l'Europe centrale où le risque de pénurie d'électricité n'est actuellement pas plus élevé qu'historiquement, les gestes d'économie d'énergie restent les bienvenus, fait savoir le ministère de l'Énergie. Puisque le risque d'interruptions d'approvisionnement ne peut jamais être exclu, il est nécessaire d'être conscient de sa consommation au quotidien. A noter qu'économiser de l'électricité, c'est aussi contribuer à la protection de l'environnement, tout en réduisant sa facture énergétique.

