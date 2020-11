Alors que le Premier ministre avait assuré que «le moment de vérité» sur la pandémie devait tomber cette semaine, aucune nouvelle annonce n'a été faite lors du Conseil de gouvernement de vendredi. Idem lors de la réunion de la commission de la Santé, organisée le même jour.

Face au covid, de nouvelles mesures en salle d'attente

Face à la progression des cas de nouvelles infections et au taux d'occupation des lits dans les hôpitaux, Xavier Bettel (DP) avait assuré que le gouvernement allait agir. Dans une interview accordée le week-end dernier à nos confrères de la radio 100.7, le Premier ministre avait assuré que «le moment de vérité» tomberait cette semaine. Que de nouvelles mesures étaient en préparation pour tenter de contenir la propagation de la pandémie. A la nuance près que le Luxembourg se refuse à «imiter aveuglément» ses voisins. Et donc à mettre en place un nouveau confinement, toujours vu comme «l'ultime option».

Mais alors qu'un Conseil de gouvernement extraordinaire aurait dû se tenir «mercredi ou jeudi», selon les propos du chef de gouvernement, ce dernier n'a pas eu lieu. Et la réunion hebdomadaire du gouvernement, organisée vendredi, n'a pas abouti à d'annonces spectaculaires. Parmi les décisions prises figurent principalement des mesures techniques, destinées notamment à permettre aux personnels en préretraite du secteur de la santé et des soins qui ont repris le chemin des hôpitaux de ne pas être pénalisés dans leur indemnité de préretraite en raison de la rémunération perçue pour leur action face à la deuxième vague.

Bettel à la recherche d'une issue de secours La marge de manœuvre du Premier ministre se réduit, jour après jour, alors que la progression du covid-19 ne cesse. Un virus que les dernières mesures ne suffisent pas à contenir. Alors confinement, état de crise, nouvelles restrictions? Le gouvernement va devoir trancher.

Même chose en ce qui concerne la réunion de la commission de la Santé, organisée vendredi, où aucun écho n'a percé des propos tenus par Paulette Lenert (LSAP). L'ordre du jour évoquait pourtant un point d'«informations sur la situation du Luxembourg face à la pandémie Covid-19» et «la situation actuelle dans les hôpitaux face à la nouvelle vague de l’épidémie Covid-19». Contacté, le ministère d'Etat indiquait vendredi soir que «pour l'heure, aucun nouveau Conseil de gouvernement n'a été fixé au cours du week-end», alors même que jeudi, la ministre de la Santé indiquait que le prochain bilan sanitaire serait dressé «dans un ou deux jours».

Selon les propos de la locataire de la Villa Louvigny, la situation serait toutefois «extrêmement critique» puisque les hôpitaux seraient «au bord de la phase 4», dernier échelon du dispositif prévu pour la prise en charge des patients covid-19 et synonyme notamment de reports des interventions non urgentes et de hausse des lits dédiés aux nouvelles infections.

Des messages contradictoires qui n'aident donc pas à percevoir la stratégie sanitaire du gouvernement, dont la marge de manœuvre semble se réduire au fil des jours.

Les dernières données de la direction de la Santé, publiées vendredi soir, font officiellement état de 180 morts liées au covid-19, de 659 nouvelles infections et de 36 personnes positives soignées en soins intensifs.

