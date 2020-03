Face au coronavirus, le rapatriement s'organise

Alors que le ministère des Affaires étrangères invite les ressortissants luxembourgeois en déplacement à l'étranger à regagner le pays au plus vite, LuxairTour vient d'indiquer que tous ses clients seraient quant à eux de retour d'ici au 21 mars.

Dans un contexte marqué par le boom des contaminations au coronavirus dans le monde, les autorités luxembourgeoises appellent non seulement à la prudence mais aussi au retour au pays. Une opération qui s'avère pour le moins délicate. «Etant donné qu'il n'existe pas d'obligation pour les résidents luxembourgeois de signaler leurs déplacements à l'étranger, il nous est impossible de fournir de chiffres», indique le ministère des Affaires étrangères.

Ce dernier vient toutefois d'inviter tous les ressortissants luxembourgeois se trouvant actuellement hors du Grand-Duché «à évaluer d'urgence» les possibilités de retour au Luxembourg. «Le nombre de pays qui introduisent des restrictions de circulation augmente rapidement et la disponibilité de moyens de transport diminue en conséquence», indique le ministère qui précise que «dans de telles circonstances, un retour ou un rapatriement ne serait plus envisageable à court terme».

LuxairTour, quant à lui, a déjà pris des mesures pour rapatrier tous ses clients. C'est ainsi que le voyagiste a d'ores et déjà affrété des vols spéciaux à destination de la Tunisie, du Maroc, d'Espagne, du Portugal ou d'Egypte. Actifs depuis lundi, ces derniers auront accompli l'ensemble de leur mission ce dimanche, assure la compagnie luxembourgeoise.

Sur son site Internet LuxairTour indique encore que «tous les clients des forfaits seront contactés par notre guide local pour les modalités de voyage révisées. Les passagers des vols uniquement seront contactés par SMS ou par e-mail».

Alors que les 140 cas de Luxembourgeois infectés au covid-19 ont été atteints ce mardi, le Premier ministre vient d'annoncer que le pays passait sous un statut plus strict encore, et ce jusqu'en juin.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères indique que depuis le début de l'épidémie du coronavirus «trois ressortissants luxembourgeois ont été rapatriés de la province de Hubei, en Chine». Par ailleurs, le ministère assure avoir assisté des ressortissants luxembourgeois bloqués dans divers pays et œuvré en vue de faciliter leur retour, sans toutefois avancer de chiffre.

Pour limiter les cas à l'avenir, les fonctionnaires du ministère de la rue du Palais de Justice recommandent aux résidents luxembourgeois actuellement en déplacement à l'étranger - notamment en dehors de l'espace Schengen - de vérifier auprès de leur agence de voyage ou de leur compagnie aérienne la disponibilité de vols de retour en Europe. Le ministère conseille aussi de prendre contact, en cas de besoin, avec l'ambassade luxembourgeoise accréditée dans le pays en question voire avec le ministère des Affaires étrangères.

Annulation de voyage, que faire?

Etant donné la situation de crise, les aspirants aux voyages se posent de nombreuses questions quant aux modalités d'annulation ou de remboursement de leurs séjours. Dans ce contexte, pour le ministère de la Protection des consommateurs, il n'est pas possible d'apporter une réponse générale. C'est pourquoi, le Centre européen des Consommateurs Luxembourg (CEC) et l'Union des consommateurs (ULC) sont les deux organismes les plus à même de guider les consommateurs dans leurs démarches. Les bureaux étant fermés, il importe de consulter les sites web respectifs et transmettre les questions via courriel ou par téléphone.