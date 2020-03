Alors que le pays se retrouve dans une phase où il est avant tout question de limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement planche sur les différents cas de figure qu'il faudra mettre en place en cas d'aggravation de la situation. Tour...

Face au coronavirus, le bon sens comme leitmotiv

Eddy RENAULD Alors que le pays se retrouve dans une phase où il est avant tout question de limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement planche sur les différents cas de figure qu'il faudra mettre en place en cas d'aggravation de la situation. Tour...

Cinq jours après l'annonce d'un premier cas positif de coronavirus au Luxembourg, les services du ministère de la Santé trouvent leur rythme de croisière. La cellule de crise «Pandémie», créée pour l'occasion, assure le suivi de la situation. Mise en service lundi après-midi, la hotline a connu un énorme succès dès son lancement.

Plus de deux mois après avoir été signalée pour la première fois dans la région de Wuhan, trois pays sont considérés comme principaux foyers de l'épidémie, la Chine où plus de trois mille décès ont été recensés, l'Iran (92 morts) et l'Italie (107).

Contrairement à ces pays, le Grand-Duché se trouve dans une phase où il est avant tout question de limiter la propagation du virus. Cette phase, appelée endiguement, oblige les responsables à adopter un traitement au cas par cas en se basant sur les recommandations de l'institut allemand Robert Koch. Par exemple, aucune mesure drastique n'est prise contrairement à ce qui s'est passé chez nos voisins français qui prévoient l'annulation de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné.

Si le Luxembourg affiche un seul cas de contamination ce jeudi - un quadragénaire qui a séjourné dans le nord de l'Italie - 22 personnes sont actuellement placées en quarantaine à leur domicile. La situation pourrait toutefois évoluer en cas d'aggravation de la situation en cas de vague épidémique, soit le stade suivant. Dans ce cas, cela pourrait aller d'un renforcement des mesures de protection de populations spécifiques (personnes âgées, handicapées,...), à la fermeture de crèches ou d'établissements scolaires comme cela s'est produit en Italie avec la fermeture des écoles et des universités pour deux semaines.

Des organisateurs dans le doute

A l'heure actuelle, le Luxembourg n'a pas encore atteint le stade épidémique. Une circulaire a tout de même été envoyée aux responsables des établissements mercredi et pour l'heure, les écoles luxembourgeoises restent ouvertes.La décision finale revenant au ministère de la Santé sauf pour les écoles privées. Dans ce contexte, le service du Centre hospitalier de Luxembourg est sur le qui-vive. Outre six chambres équipées d'un sas et d'un système de flux d'air particulier, le CHL est paré en cas d'épidémie nationale avec la mise en place d'un plan d'intervention d'urgence.

Les organisateurs d'événements et de manifestations sportives, notamment les rassemblements susceptibles de rassembler des personnes issues des zones d'exposition, se retrouvent également dans l'incertitude. A l'heure actuelle, il n'y a pas d'interdiction ou de restriction à ce sujet. La sécurité des participants reste la priorité principale mais la Direction de la santé propose un outil d'évaluation du risque qui doit lui être adressé.



Après l'annonce mercredi des organisateurs de renoncer à mettre sur pied le Relais pour la vie et l'annulation de l'Expo-Sciences Luxembourg, programmée les 28 et 29 mars au Forum Geesseknäppchen, les Mondiaux U18 de hockey sur glace, prévus du 29 mars au 4 avril à Kockelscheuer, ont été retirés du calendrier. Au niveau culturel, huit éditeurs luxembourgeois ont annulé leur voyage vers Paris à la suite de l'annulation du salon du Livre. Par contre pour la Foire de printemps, qui devait se dérouler du 12 au 15 mars, les organisateurs ont préféré la décaler en été. Elle se déroulera du 2 au 5 juillet.

Solidarité économique

En attendant des décisions officielles, certaines initiatives privées voient le jour comme celles prises par le traiteur Kaempff-Kohler. Ce dernier a décidé «d'augmenter la fréquence de ses contrôles et de ses analyses de l'ensemble de ses départements». Un geste censé rassurer les clients et les collaborateurs de la société.

Si l'activité commerciale du Luxembourg n'est pas encore trop affectée par les différentes mesures prises par les autorités, le contexte est bien différent dans d'autres régions du globe. Les mesures drastiques de confinement menacent notamment la croissance mondiale. Sur le plan européen, le ministre de l'Economie estime que l'UE devrait adopter une approche commune face aux conséquences économiques. «Il est nécessaire de prendre des mesures communes, fortes et décisives pour protéger nos économies», conclut Pierre Gramegna (DP).