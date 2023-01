Face à la délinquance juvénile, l'exil à l'étranger

Certaines familles du Grand-Duché ont déjà été contraintes de se séparer de leurs enfants, victimes d'agressions et de menaces de la part d'autres mineurs, et de les envoyer dans d'autres pays, notamment au Portugal.

Changer totalement son enfant d’école voire même d’environnement, une forme d’exil, mais surtout une solution extrême et inacceptable pour les spécialistes et les parlementaires de l'ADR qui alertent sur l'augmentation de la violence juvénile et accusent le gouvernement de ne rien faire.

Rien qu'au cours du dernier mois écoulé, plusieurs cas ont été signalés d'adolescents battus ou volés violemment par d'autres jeunes agissant en binômes ou en bandes de mineurs.

Plusieurs cas sur tout le territoire

Dans le parc Gaalgebierg, à Esch-sur-Alzette, une vingtaine d'adolescents, avec sacs à dos et capuche sur la tête, ont notamment été filmés en train de donner des coups de pied et de poing à un autre élève allongé sur le sol. La vidéo, diffusée sur les médias sociaux le 30 novembre, est parvenue à la police et l'un des agresseurs a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire.

Ce mois-ci encore, six jeunes ont eu recours à la violence pour voler le téléphone portable d'un adolescent à Schifflange, le blessant au visage et à une jambe, qui a été mordu par un chien accompagnant les agresseurs. La victime a dû recevoir une assistance hospitalière, a indiqué la police.

À Esch-Belval, un adolescent a été battu par trois autres mineurs qui lui ont volé son sac à dos et ses écouteurs et l'ont déshabillé avant de s'enfuir en plein jour le 15 novembre. La police a rapidement identifié deux des agresseurs. Le même jour, un autre étudiant a été menacé et dépouillé à la gare de Clervaux par trois jeunes qui ont pris son portefeuille. Les agents ont retrouvé les agresseurs dans une école voisine.

Dans la même journée, un autre élève, âgé de 16 ans, a été agressé à l'arrêt de bus près de l'école à Clervaux, par trois jeunes cagoulés. Ils ont pris son argent et sa montre, mais même sous la menace, le jeune homme a réussi à s'échapper et à monter dans un bus.

Le signalement a été fait par la mère de l'élève à Contacto, qui a immédiatement informé l'école, mais, par crainte de représailles contre son fils, n'a pas porté plainte auprès de la police. La famille a quitté le Brésil pour le Luxembourg il y a six ans, également pour échapper à la violence, mais c'est au Grand-Duché qu'elle en a finalement été victime.

Ce ne sont là que quelques-uns des cas les plus récents, rapportés par la police luxembourgeoise. Mais il y a beaucoup plus de cas de violence perpétrés par des mineurs, les victimes ne les dénonçant pas par peur des représailles, souligne la psychologue Catherine Verdier, fondatrice des associations PsyFamille et Amazing Kids, - une des voix qui tirent la sonnette d'alarme sur l'augmentation de la violence juvénile au Luxembourg. Le parti ADR a également convoqué une réunion parlementaire avec les ministres concernés pour discuter de ce phénomène, qui a atteint, selon lui, un seuil inquiétant.

La ministre de la Justice, Sam Tanson (Déi Gréng), assure que la violence des jeunes «n'augmente pas, elle reste stable» dans le pays. Le ministère de l'Education déclare également à Contacto qu'il «n'a pas connaissance d'une augmentation générale des cas de violence juvénile», mais qu'il prépare déjà de nouvelles mesures.

Des bandes de jeunes

Au sommet de l'iceberg de la délinquance juvénile se trouvent les gangs d'adolescents, dans lesquelles la brutalité, surtout envers d'autres mineurs, est filmée comme un trophée et diffusée sur le net, en circuit fermé, mais qui finit par déborder et atteindre parfois les autorités.

Il existe au moins six gangs de jeunes actifs, dont le plus connu est le gang «17» ou «17Antisystem», qui rassemble une quarantaine d'adolescents, dont certains n'ont même pas encore 14 ans, selon l'enquête du Luxemburger Wort. Les membres de ce gang ont été identifiés par la police et deux d'entre eux sont détenus dans la prison pour mineurs de l'Unisec à Dreiborn. L'une de leurs vidéos, publiée récemment, montre un étudiant violemment attaqué par deux autres étudiants dans les toilettes d'un lycée du pays, et les agresseurs faisaient déjà l'objet d'une enquête de police, d’après les sources du LW.

Ces groupes d'adolescents répandent une vague de terreur, frappant, extorquant et menaçant les victimes de représailles si elles les dénoncent. Des situations qui ont déjà obligé des familles à se séparer de leurs enfants et à les envoyer dans des écoles d'autres pays pour les protéger. Cette décision a été prise par au moins une famille portugaise, comme l'a confirmé à Contacto le député ADR Fernand Kartheiser, et elle a été mentionnée lors de la réunion de la commission parlementaire mixte sur la délinquance juvénile en octobre, à la demande du parti.

Lors de la réunion, à laquelle ont participé les ministres de l'Education, de la Justice et de la Sécurité intérieure, ainsi que des représentants du ministère Public et de la Police, le député ADR Fred Keup a mis en garde contre le danger de ces groupes organisés. Il s'agit de bandes d'adolescents, âgés de 12 à 14 ans, qui «font des choses graves, causent des blessures graves» aux victimes, elles aussi mineures, au point que les parents doivent envoyer leurs enfants dans des écoles à l'étranger, en Belgique, en Allemagne et au Portugal.

«Plusieurs cas nous ont été signalés». En raison de la sensibilité du problème et du respect de la vie privée des familles, rien de plus ne peut être mentionné sur ces cas, comme l'explique Fernand Kartheiser.

C'est très grave lorsque les parents estiment que leurs enfants sont plus en sécurité en dehors du Luxembourg qu'à l'intérieur du pays. Catherine Verdier, psychologue

Dans un reportage sur la délinquance juvénile publié sur le site de RTL, il est également fait référence à une famille portugaise qui a été contrainte de prendre la même décision. «Il y a un gang dont un certain 'X' [N.R. : le nom a été supprimé] fait partie, et ils ont extorqué mon beau-frère. Une plainte a été déposée, mais la procédure traîne toujours. En conséquence, sa mère a été obligée de le renvoyer au Portugal», nous dit un lecteur anonyme. On ne sait pas s'il s'agit de la même famille mentionnée par les membres de l'ADR.

La psychologue Catherine Verdier raconte un autre cas extrême: «Je connais une famille luxembourgeoise dont l'alternative pour protéger leur fils a été de le retirer de l'école au Luxembourg et de le mettre dans une école en Suisse».

Pour cette psychologue, présidente de l'association Amazing Kids, il est clair que la violence des jeunes est en hausse. «Il est très urgent d'agir. Nous avons atteint une situation critique où il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'étranger, agissant ainsi pour protéger leurs enfants, car le Luxembourg ne peut pas les protéger. C'est très grave, quand les parents ont le sentiment que leurs enfants sont plus en sécurité hors du Luxembourg que chez eux», déclare Catherine Verdier à Contacto, accusant le gouvernement de cacher le problème.

La même critique est formulée par l'ADR. «Il est absolument intenable» que les parents doivent prendre de telles décisions, réagit Fernand Kartheiser, pour qui le gouvernement «ne montre pas la volonté d'endiguer ce phénomène de violence juvénile», se limitant «à faire des renvois à de futures lois (qui n'apporteront aucune amélioration) sur la protection des jeunes, voire à relativiser la situation».

Lors de la réunion de la commission parlementaire, convoquée par l'ADR, des chiffres du ministère public sur la délinquance juvénile ont été avancés: «Actuellement, 2.200 procès-verbaux ont été dressés depuis un an. Il y a eu 1.469 rapports. Mais il y a aussi des victimes de la maltraitance juvénile», avec «au moins six gangs de grande envergure, comme les '17', actuellement actifs».

«Comme nous sommes tous en contact fréquent avec de nombreux membres de l'administration de l'État dans le cadre de notre travail quotidien, je peux dire que de nombreuses sources corroborent les informations qui nous ont été présentées lors de cette session», a déclaré Fernand Kartheiser. «Nous pouvons constater qu'il existe une énorme frustration parmi les fonctionnaires responsables de ces processus. Ils connaissent bien la situation, ils voudraient intervenir, mais l'idéologie du gouvernement s'oppose à toute intervention efficace», ajoute-t-il.

Ce qui se passe, assure-t-il, c'est que l'État «est impuissant face aux abus commis par une demi-douzaine de bandes de jeunes», et que les mesures sont «faibles et inefficaces». Et la future législation sur la protection de la jeunesse, «telle qu'elle est envisagée, risque d'aggraver la situation». Le parti a déjà demandé «une autre réunion pour discuter du problème», mais jusqu'à présent, personne n'en a programmé une.

Des victimes sans soutien

«Il n'y a rien au Luxembourg pour aider les victimes de la violence des jeunes, ni pour prévenir cette violence croissante», souligne Catherine Verdier, justifiant son inquiétude par des chiffres. «100% des enfants et adolescents de notre association ont déjà été confrontés à une situation de violence, en tant que victimes, témoins ou agresseurs, au moins une fois au cours de leur vie scolaire», prévient le président d'Amazing Kids, précisant que les cas arrivent à des élèves de toutes nationalités, notamment portugaise.

Et elle pose la question suivante: «Que font les adultes face à ce phénomène? Que font le gouvernement et la société? Parce que c'est un problème pour l'ensemble de la société civile, nous sommes tous coupables et responsables».

J'ai proposé un projet au gouvernement pour lutter contre cette délinquance et il a été refusé. Catherine Verdier, psychologue

«J'ai proposé un projet au gouvernement pour lutter contre cette délinquance et il a été refusé», critique Catherine Verdier. La violence des jeunes est un phénomène mondial et certains pays, comme la France, prennent des mesures. «La France n'est pas un modèle, mais elle agit. Ils ont récemment consacré une semaine contre le harcèlement et lancé une campagne pour signaler la violence des jeunes, avec des numéros de téléphone pour les jeunes victimes, et il existe également des protocoles dans les écoles pour ces situations, expliquant aux parents et aux enfants ce qu'ils doivent faire.»

La psychologue réaffirme une fois de plus que la violence juvénile «a atteint un niveau très critique, et qu'il est très urgent de lancer des actions pour la combattre». A commencer par la sensibilisation, dès les premières années d'école, au vivre-ensemble pacifique, «contre les brimades, les insultes, le harcèlement et toutes les formes de violence». Chez Amazing Kids, «des sessions pour les enfants et les adolescents seront bientôt inaugurées le jeudi, afin qu'ils puissent parler de ce qu'ils souhaitent et également sensibiliser à la violence des jeunes».

Le ministère de l'Education prépare des mesures

Le ministère de l'Education a déclaré à Contacto qu'il prépare actuellement de nouvelles mesures, dans une première phase, axées sur la sensibilisation au signalement des agressions.

«Il est vrai qu'au cours des derniers mois, nous avons pris connaissance de certains cas dans lesquels des vidéos ont circulé montrant du harcèlement et des actes de violence entre jeunes. Cependant, le ministère n'a pas connaissance d'une augmentation générale des cas de violence juvénile», a déclaré à Contacto une source du bureau de communication du ministère, sous la direction de Claude Meisch (DP), soulignant que cette violence n'est pas un problème limité «aux écoles, mais à la société» en général.

Un dispositif est en cours de création dans les établissements secondaires, par le Centre d'encadrement psycho-social et scolaire (Cepas). Ministère de l'Education nationale

Toutefois, le ministère «est conscient de la responsabilité de l'école d'offrir aux jeunes un cadre et un espace où ils se sentent en sécurité, et qui leur permet de révéler, en toute confidentialité, les actes de harcèlement ou de violence dont ils sont victimes ou témoins». Pour cela, «un dispositif est en cours de création dans les établissements secondaires, par le Centre d'encadrement psycho-social et scolaire (Cepas)», qui prévoit également les procédures à suivre par les professionnels de l'école «pour le traitement de ces révélations d'actes de violence».

Ce nouveau système sera divulgué à travers une campagne d'information, qui sera lancée dans les prochains mois, ainsi qu'une campagne de sensibilisation des élèves à l'importance de dénoncer «les actes intolérables dont ils sont victimes ou témoins», précise la source du ministère de l'Éducation, expliquant que cette action sera lancée «en collaboration avec la police et le système judiciaire».

Le renforcement de la protection des mineurs et l'introduction d'un droit pénal pour les mineurs sont deux projets de loi déjà présentés par le ministère de la Justice pour lutter contre la violence juvénile.

