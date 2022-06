La Commission des droits de l'homme ne croit pas au projet de loi 7909 sur l'expulsion. Pour maîtriser le problème, il faut d'autres solutions.

Luxembourg 5 min.

Critique de la Commission des droits de l'homme

Expulsion: «Cette loi ne résout pas les problèmes»

Michèle GANTENBEIN La Commission des droits de l'homme ne croit pas au projet de loi 7909 sur l'expulsion. Pour maîtriser le problème, il faut d'autres solutions.

Elle arrive enfin. L'assignation qui doit permettre à la police d'expulser les personnes qui bloquent ou entravent l'accès à des bâtiments publics ou privés - au besoin par la force. Les avis sur le sujet sont toutefois pour la plupart très critiques, y compris celui de la Commission consultative des droits de l'homme (CCDH).

«Nous ne pouvons pas mettre une famille à la rue» Une famille de six personnes de Pétange doit quitter lundi la maison dans laquelle elle vit depuis sept ans. Elle n'a pas de nouveau logement.

Ses membres considèrent comme positif le fait d'avoir été invités par le ministre compétent Henri Kox (Déi Gréng) à se prononcer sur le projet de loi 7909. Cependant, ils ne pensent pas grand-chose de cette mesure, pour ne pas dire rien du tout.

«Le texte n'est pas clair, les formulations et les termes sont trop vagues et nous craignons une grande insécurité juridique», a déclaré le président de la CCDH, Gilbert Pregno, vendredi devant la presse à la Maison des droits de l'homme.

L'objectif de la loi est décrit comme suit: «lorsqu'une personne entrave ou bloque l'entrée ou la sortie accessible au public d'un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d'autrui, la Police peut rappeler à l'ordre la personne de désentraver ou débloquer les lieux». Mais en même temps, la loi restreint la liberté de mouvement d'autres personnes, fait remarquer la CCDH.

Préserver les droits de l'homme

Le projet de loi serait en outre une réponse à un sentiment d'insécurité ressenti par les personnes vivant dans certains quartiers. «Un tel sentiment est très subjectif et difficile à évaluer», a précisé Gilbert Pregno. La juriste Anamarija Tunjic a déclaré de son côté qu'il fallait prendre au sérieux le sentiment de sécurité, «mais le sentiment subjectif de sécurité et l'acceptation d'une mesure par une partie de la population ne justifient pas une mesure qui a un effet restrictif sur les droits de l'homme.»

La loi donne l'apparence de la simplicité et de la clarté. Mais les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Pour ces personnes, nous avons besoin d'offres décentralisées à bas seuil. Gilbert Pregno, président de la CCDH

La juriste a plaidé pour d'autres solutions, s'appuyant sur une étude de l'Inspection générale de la police (IGP) sur le sentiment d'insécurité dans les quartiers résidentiels de Bonnevoie et de la gare, publiée en 2021, qui énumère des mesures alternatives: un meilleur éclairage, une présence et une collaboration avec les acteurs sociaux et des patrouilles de police régulières.

Ce qui ne plaît pas aux défenseurs des droits de l'homme, «c'est que la loi vise des personnes qui ne vont déjà pas bien», déplore Gilbert Pregno: des toxicomanes, des sans-abri, des personnes qui ont perdu leur place dans la société. La loi ne résout pas cette problématique. «La loi donne l'apparence de la simplicité et de la clarté. Mais les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Pour ces personnes, nous avons besoin d'offres décentralisées à bas seuil», a martelé le président de la CCDH. Selon lui, la tâche de l'État est de lutter contre la pauvreté, pas de lutter contre les pauvres.

Des critiques qui ne viennent pas seulement du Conseil d'État

Tout comme le Conseil d'État, la CCDH critique le manque de clarté des termes utilisés dans le texte: «Que signifie bloquer ou entraver? Et à partir de quand ce n'est plus le cas?», a demandé M. Tunjic. En raison de ce manque de clarté, il existe un risque que la loi soit interprétée différemment dans sa mise en œuvre, selon les situations et les personnes. La CCDH y voit un risque de discrimination de certains groupes de population, à commencer par les personnes d'une certaine origine et d'une certaine couleur de peau.

La CCDH a appelé le gouvernement à reconsidérer le mécanisme de l'expulsion forcée et à miser davantage sur la collaboration avec les acteurs sociaux plutôt que d'expulser les personnes concernées par la force.

Le point de contrôle d'identité n'est pas clair non plus. La CCDH insiste pour qu'il soit précisé dans le texte que le contrôle d'identité ne peut avoir lieu qu'en cas d'éloignement forcé. Pour les défenseurs des droits de l'homme, le contrôle d'identité dans cette loi est également lié à d'autres projets de loi du paquet de mesures contre la criminalité liée à la drogue qui sera présenté en 2021, notamment dans le cadre de la réforme de la loi sur l'immigration.

Cette réforme prévoit de simplifier l'expulsion des citoyens de pays tiers en situation irrégulière. La CCDH estime que le contrôle d'identité doit servir à localiser ces personnes.

D'une manière générale, la Commission des droits de l'homme craint que l'acceptation de restrictions de liberté telles que l'expulsion ne conduise à de nouvelles restrictions.

Réaction du ministère Suite à la conférence de presse de la Commission consultative des droits de l'homme (CCDH), le ministère de la Sécurité intérieure a souhaité réagir et apporter quelques précisions. Le ministère dit comprendre la position du CCDH mais souhaite préciser que «cet avant-projet de loi ne constitue aucunement un «Platzverweis» au sens commun du terme, mais une mesure visant à garantir la libre circulation de tout un chacun et à donner à la police les moyens de déplacer la ou les personnes entravant cette liberté». Le ministère souligne par ailleurs que cette mesure «se ferait en collaboration avec les services sociaux, chargés d’assurer une prise en charge adéquate». Dans le catalogue des 26 mesures adoptées en 2015, seules 3 d’entre elles sont répressives, précise le ministère. «La prévention constitue d’ailleurs une priorité du ministre et de la police grand-ducale. La police travaille en collaboration active avec les acteurs sociaux des communes pour prendre en charge les personnes vulnérables et éviter la stigmatisation de celles-ci». Des réunions régionales d'information doivent avoir lieu en juillet prochain «dans les 4 directions régionales de la police» pour présenter aux communes les différents moyens et outils que propose le paquet. L’objectif est notamment de renforcer la collaboration avec les autorités locales.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.