Bienvenue au pavillon luxembourgeois

A défaut de pouvoir filer aux Emirats arabes unis pour le contempler de visu, voilà que le pavillon luxembourgeois de l'Exposition universelle de Dubaï est enfin dévoilé. Enfin, en images de synthèse et cela à moins de deux mois et demi de l'ouverture officielle. En quatre minutes, voilà présentée la vision qu'aura le monde de la réalité du Grand-Duché. Avec ces cinq thèmes mis en avant : diversité, connectivité, durabilité, beauté et entrepreneuriat.

Le Luxembourg partant pour Osaka 2025 Dubaï n'a pas encore ouvert que déjà le Grand-Duché a officialisé sa présence à la prochaine exposition universelle. Rendez-vous est déjà donné d'avril à octobre 2025 au Japon.

Le 1er octobre (et donc l'ouverture des six mois d'exposition) approchant, la vidéo arrive pile à l'heure où les premiers billets sont mis en vente. Mais d'ores et déjà l'engouement pour l'événement, reporté d'un an, est palpable au Luxembourg.

Ainsi, Gilles Feith, directeur général de Luxair, confiait-il dernièrement que déjà un nombre important de réservations pour Dubaï avaient été prises. Faisant de la destination l'un des points de chute les plus en vue pour la saison hivernale.

Pour mémoire, la réalisation du pavillon luxembourgeois devrait coûter de l'ordre de 32 millions d'euros ; le bâtiment étant signé du cabinet d'architecture luxembourgeois Metaform. Sa construction avait été entamée en avril 2018.

Voilà à quoi ressemble aujourd'hui, l'extérieur du pavillon luxembourgeois.





