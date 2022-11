Incontournable pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration, l’évènement a lieu tous les quatre ans au Luxembourg. Ce lundi, LuxExpo a accueilli de très nombreux visiteurs.

Luxembourg 18 3 min.

Gastronomie

Expogast, le rendez-vous des gourmets

Megane KAMBALA Incontournable pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration, l’évènement a lieu tous les quatre ans au Luxembourg. Ce lundi, LuxExpo a accueilli de très nombreux visiteurs.

La dernière fois, c'était en 2018. Quatre ans après, Expogast permet encore et toujours de découvrir les dernières tendances en matière de gastronomie, ainsi que les dernières créations et innovations dans les domaines des arts de la table, de l'alimentation, des boissons et des appareils ménagers.

Les cuisiniers luxembourgeois rêvent d'une médaille d'or En novembre, les cuisiniers les plus talentueux du monde entier s'affronteront lors de la «Culinary World Cup». Une équipe luxembourgeoise sera également de la partie.

Sans oublier que c'est également à cette occasion que se déroule la Culinary World Cup de Villeroy & Boch, de loin l'un des plus grands et des plus importants concours de cuisine au monde. Le principe est simple: 15 équipes nationales, équipes nationales de jeunes et équipes de restauration communautaire s'affrontent depuis le 26 novembre.

L'objectif l'est tout autant, puisqu'il s'agit pour les participants de présenter leurs menus à trois plats ainsi que leurs créations de buffets dans les cuisines du concours. Pour cette 14e édition, le Luxembourg est d'ailleurs en lice avec l'équipe Luxembourg Culinary Catering, autour du manager Jean-Claude Brill.

Expogast 14e édition Du 26 au 30 novembre tous les jours de 11h à 21h

Entrée gratuite de 11h à 13h et payante à partir de 13h jusqu'à 21h, à raison de 14 euros par personne

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Plus d'informations sur le site officiel de l'évènement.

Pour les intéressés, il est évidemment possible d'aller les voir s'affronter tout au long de l’évènement qui se clôturera le 30 novembre, non sans en profiter pour déguster quelques créations culinaires aux différents stands dressés pour les visiteurs.

En revanche, les plus gourmets seront déçus d'apprendre qu'il n'est à ce jour plus possible d'obtenir des tickets pour déguster les plats des participants. Prendre un verre à l'un des nombreux bars éphémères peut cependant présenter un compromis agréable pour compenser cette déception.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala

Et si la foule pressée devant les vitres protégeant les cuisines du concours peut en oppresser certains, il est tout à fait possible de s'accommoder des quelques petits attroupements massés tout autour des sculptures de sucre et autres matières concourant dans la catégorie «Pâtisserie artistique» entreposées dans le Hall 2.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala

Une petite bulle d'air qui ne vous empêchera pas d'entendre les multiples cris d'encouragements de supporters venus d'autres pays pour accompagner leur équipe fétiche, à l'image des Norvégiens qui n'hésitent pas à faire sonner des cloches pour marquer leur enthousiasme.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala

Enfin, que l'heure soit à la détente, à la dégustation ou à la contemplation, il n'est pas exclu que cela puisse susciter des vocations chez certains. Aussi, l'école d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg, l'un des partenaires de l'évènement, sans oublier la Chambre de commerce; sont présents pour répondre à toutes les questions éventuelles.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala Photo: Megane Kambala

L'opportunité pour l'établissement de faire savoir qu'à partir du printemps 2023, une formation académique reconnue de niveau Bachelor est prévue, ainsi qu'un diplôme d'État licence 3 gestion, en management des activités hôtelières.

Des nouveautés rendues possibles grâce à un partenariat avec la Chambre des salariés et la Chambre de commerce. Une offre qui devrait rencontrer son public, sachant qu'il y a encore de nombreux postes à pourvoir dans l'Horeca, secteur sinistré depuis la pandémie de covid-19. Le domaine de la restauration figure, en effet, toujours dans le top 10 des profils les plus recherchés parmi les postes vacants à l'Adem.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.