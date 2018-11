Ce grand rendez-vous de l'hôtellerie-restauration a lieu tous les quatre ans à Luxexpo. Nous avons fait un petit tour dans ses allées dimanche, en vidéo.

Expogast, c'est jusqu'à mercredi

Le salon des métiers de l'hôtellerie restauration Expogast a débuté samedi à Luxexpo. Ce grand rendez-vous a lieu tous les quatre ans et attire à chaque édition de nombreux visiteurs.

14 Le grand fournisseur de l'hôtellerie-restauration au Luxembourg occupe un hall entier. Photo: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le grand fournisseur de l'hôtellerie-restauration au Luxembourg occupe un hall entier. Photo: Pierre Matgé Les réalisations des équipes sont exposées au yeux du public. Photo: Pierre Matgé Les réalisations des équipes sont exposées au yeux du public. Photo: Pierre Matgé Les réalisations des équipes sont exposées au yeux du public. Photo: Pierre Matgé Les réalisations des équipes sont exposées au yeux du public. Photo: Pierre Matgé Les réalisations des équipes sont exposées au yeux du public. Photo: Pierre Matgé Les réalisations des équipes sont exposées au yeux du public. Photo: Pierre Matgé Les plus prévoyants ont pu réserver au restaurant des Nations, pour y goûter un repas préparé par une équipe étrangère ou luxembourgeoise. Photo: Pierre Matgé Les plus prévoyants ont pu réserver au restaurant des Nations, pour y goûter un repas préparé par une équipe étrangère ou luxembourgeoise. Photo: Pierre Matgé Les plus prévoyants ont pu réserver au restaurant des Nations, pour y goûter un repas préparé par une équipe étrangère ou luxembourgeoise. Photo: Pierre Matgé Pendant l'épreuve du concours, le public peut observer les cuisiniers à l'oeuvre à travers une vitre. Photo: Pierre Matgé Pendant l'épreuve du concours, le public peut observer les cuisiniers à l'oeuvre à travers une vitre. Photo: Pierre Matgé Pendant l'épreuve du concours, le public peut observer les cuisiniers à l'oeuvre à travers une vitre. Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé

Les exposants sont des fournisseurs de l'Horesca, mais le salon est ouvert au grand public. Il est donc possible d'y acheter quelques ustensiles de professionnels, mais aussi des produits tels que du thé, des épices, de la charcuterie, et bien sûr du vin car les stands ne manquent pas: vins luxembourgeois bien sûr, mais pas seulement. Les plus prévoyants ont pu réserver leur repas, préparé par l'une des équipes nationales.

Expogast, c'est aussi la Culinary World Cup, qui rassemble des équipes venues d'une trentaine de pays. Elles se sont entraînées pendant des mois pour participer au concours. Les préparations sont évaluées par un jury de professionnels. C'est le Vatel club Luxembourg qui organise cette compétition aux règles complexes.

Nous avons fait un saut vendredi à Luxexpo pour prendre la température de cette 13e édition: