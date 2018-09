La 13e édition de l'un des plus grands salons et concours culinaires d'Europe approche à grands pas. Du 24 au 28 novembre, Expogast installera ses stands et fourneaux à Luxexpo sur 22.000 mètres carrés.

Luxembourg 2 min.

Expogast, c'est dans deux mois

Anne FOURNEY La 13e édition de l'un des plus grands salons et concours culinaires d'Europe approche à grands pas. Du 24 au 28 novembre, Expogast installera ses stands et fourneaux à Luxexpo sur 22.000 mètres carrés.

Expogast, grand salon de la gastronomie et concours de cuisine qui a lieu tous les quatre ans, se déroulera du 24 au 28 novembre prochains. Organisé par le Vatel Club Luxembourg et autres partenaires, il sera installé dans quatre halls de Luxexpo, sur une surface de 22.000 mètres carrés.

Ce grand rendez-vous de la gastronomie est aussi un concours culinaire (Culinary World Cup) auquel participent des équipes de 75 pays. Le concours, tout comme le salon, sont placés pour cette 13e édition, sous le signe de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la durabilité. Un aspect qui a aujourd'hui son importance dans tous les concours puisqu'une partie de la note attribuée lui est consacrée.

Le salon se compose de nombreux stands liés à la gastronomie, que ce soient des stands de dégustation et vente de produits, ou des stands d'arts de la table destinés aux professionnels comme aux particuliers. Et bien sûr, les équipes du monde entier y montrent leur travail, de savants montages dont la réalisation a été élaborée et testée des mois durant. Ce sont ces équipes aussi qui prépareront les menus proposés au Restaurant des Nations, le restaurant éphémère de quelque 900 places qui trône au salon durant ces cinq jours. Il faut pour cela réserver sa table en ligne dès le 24 octobre sur expogast.lu.



«Nation branding»

En plus de la gastronomie, c'est aussi ce qui gravite autour qui est mis en avant. Luxexpo innove cette année en proposant un forum pour permettre aux professionnels de se rencontrer (du 26 au 28 novembre) afin d'envisager des collaborations, dans le vaste secteur de la gastronomie. L'inscription à cette plateforme peut se faire en ligne sur b2fair.com.



Enfin, Expogast est aussi une façon de rayonner dans le monde entier, pour les organisateurs et participants. Avec quelque 150 journalistes du monde entier attendus, des équipes et leurs supporters de 75 pays, «ce sont autant de petits ambassadeurs qui vont parler du Luxembourg chez eux», a souligné Alain Hostert, l'un des organisateurs et membre du Vatel Club. Ce «nation branding» est, à l'heure où la gastronomie a dépassé le stade de la tendance, une valeur sûre du rayonnement de l'image de marque d'un pays.