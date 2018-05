Le 29 avril dernier, le ministre de l’Économie, Étienne Schneider a assisté au premier coup de pelle du pavillon luxembourgeois pour l’EXPO 2020 à Dubaï.

EXPO 2020: premier coup de pelle du pavillon luxembourgeois à Dubaï

Le 29 avril dernier, le ministre de l’Économie, Étienne Schneider a assisté au premier coup de pelle du pavillon luxembourgeois pour l’EXPO 2020 à Dubaï.

Maggy Nagel, ambassadrice luxembourgeoise aux Emirats Arabes Unis, Elisabeth Cardoso Jordão et le directeur exécutif du Bureau de l'EXPO 2020 Dubaï, Najeeb Mohammed Al-Ali, étaient également présents.

Premier pays à avoir confirmé formellement, en octobre 2016, sa participation à l’Exposition universelle 2020 à Dubaï, le Grand-Duché est aussi le premier pays participant à commencer officiellement les travaux de construction de son pavillon, placé sous le thème "Resourceful Luxembourg".

S’inscrivant dans le thème principal de l’EXPO 2020 "Connecter les esprits, construire le futur", le pavillon luxembourgeois sera construit dans une architecture inspiré du ruban de Möbius, et dont la modernité, la technicité et l’originalité reflèteront la capacité du Luxembourg de se réinventer et sa volonté de miser sur une croissance durable dans le respect des ressources naturelles.

Lors de la cérémonie, Étienne Schneider a déclaré : « Dubaï est la première ville arabe au monde à accueillir une exposition universelle qui vise à accueillir plus de 25 millions de visiteurs. Partant, la participation grand-ducale à l’EXPO 2020 Dubaï constitue une occasion unique pour mieux faire connaître le Luxembourg avec tous ses atouts sur la scène internationale et en particulier au Moyen-Orient. À la fois par son contenu et son contenant, le pavillon luxembourgeois vise à stimuler l’imaginaire des visiteurs en mettant l’accent sur la qualité de vie, l'innovation et le développement durable. »

Najeeb Mohammed Al-Ali, directeur exécutif du Bureau de l'Expo 2020 Dubaï a dit : « Nous félicitons nos amis du Luxembourg d'être la première nation à avoir franchi cette étape importante vers l'EXPO 2020 à Dubaï. »

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.