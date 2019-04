L'ancien chef de l'Etat, hospitalisé samedi dernier en raison d'une infection pulmonaire, restera encore quelques jours à l'hôpital, a indiqué mardi en fin d'après-midi, la Cour grand-ducale.

Evolution «favorable» de la santé du Grand-Duc Jean

Trois jours après avoir été conduit à l'hôpital en raison d'une infection pulmonaire, la Cour grand-ducale a indiqué, dans un communiqué laconique mardi en fin d'après-midi, que le Grand-Duc Jean restera à l'hôpital encore «quelques jours», en observation, mais que «l'évolution de son état de santé est favorable».

Ce n'est pas la première fois que celui qui a fêté ses 98 ans le 5 janvier dernier est hospitalisé, puisqu'il avait souffert, en décembre 2016, d'une bronchite. Il était sorti de l'hôpital en janvier 2017.

Chef de l'État entre 1964 et 2000, le fils de la Grande-Duchesse Charlotte avait abdiqué en faveur de son fils aîné Henri pour se retirer dans le château de Fischbach. Veuf depuis 2005, ses apparitions publiques se font de plus en plus rares.

