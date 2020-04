Tout semblait être prêt à l'aéroport du Findel en cette mi-journée : ambulances garées sur le tarmac, avion sanitaire prêt à prendre en charge des malades venus du Grand Est. Mais brusquement les secours ont fait demi-tour...

Luxembourg 1

Evacuation sanitaire annulée à la dernière minute

Patrick JACQUEMOT Tout semblait être prêt à l'aéroport du Findel en cette mi-journée : ambulances garées sur le tarmac, avion sanitaire prêt à prendre en charge des malades venus du Grand Est. Mais brusquement les secours ont fait demi-tour...

Le scénario semblait être rodé. Comme vendredi, un Airbus A330 spécialement aménagé en "hôpital volant" avait décollé de la base d'Istres (Bouches-du-Rhône) ce lundi matin. Comme vendredi, les ambulances françaises avaient fait la route pour rejoindre elles aussi l'aéroport luxembourgeois. Mais ce lundi, les véhicules sanitaires ont tous fait demi-tour avant même d'avoir embarqué dans l'appareil de l'armée de l'air les cinq malades infectés prévus pour rejoindre la République tchèque.

En ce premier jour de la semaine, les autorités sanitaires avaient pourtant autorisé le voyage de ces quatre patients du CHR Metz-Thionville et un de l'hôpital de Saint-Dizier. Des infectés qui auraient dû ensuite être admis dans un service de soins intensifs à l'hôpital de Brno. Il n'en sera rien vraisemblablement aujourd'hui, sans que pour l'heure on puisse expliquer pourquoi. Contacté par la rédaction du Luxemburger Wort, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) se contente d'affirmer que ce choix n'est pas de son fait mais des partenaires français.

François Baun, chef de service des urgences du CHR Metz-Thionville avait affirmé, en cours de matinée au Républicain Lorrain, qu'il s'agissait sans doute là du «dernier transfert» de la sorte, visant à désengorger les services de soins intensifs débordés côtés lorrain ou alsacien. La région Grand Est restant le territoire le plus touché par l'infection pulmonaire depuis plusieurs semaines.

Durant l'après-midi, le Premier ministre tchèque Andrej Babis a confirmé l'annulation de l'opération. Un choix dont son homologue français, Edouard Philippe, venait de l'informer après l'avoir remercié pour l'hospitalité offerte par Prague, et les équipes de soignants de Brno.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.