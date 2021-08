Le ministère de la Défense a confirmé l'envoi de l'A400M belgo-luxembourgeois pour rapatrier ces résidents mais aussi des Afghans habitant au Grand-Duché et des employés de l'OTAN.

Luxembourg 2 min.

Evacuation d'urgence

Quatre Luxembourgeois restent bloqués en Afghanistan

Patrick JACQUEMOT

C'est peu dire que l'actualité s'est précipitée depuis ce weekend dans la capitale afghane, désormais entre les mains des Talibans. Une avancée qui a pris de court de nombreux étrangers travaillant pour des sociétés ou membres de différentes ONG ou structures diplomatiques. A ce stade, au micro de RTL, l'administration de Jean Asselborn indique que six personnes seraient à rapatrier depuis Kaboul.

Le Luxembourg négocierait actuellement avec ses partenaires européenns por le retour d'urgence au pays de deux citoyens afghans demeurant au Grand-Duché, et quatre Luxembourgeois. Mais rien n'est fait alors que chaque Etat tente de sortir du guêpier afghan ses ressortissants.

Ce weekend, le député Sven Clement avait suggéré que soit envoyé sur place l'A400M dont le Luxembourg partage la ''propriété'' avec la Belgique. La réponse officielle aura tardé, pour ne tomber finalement que ce mardi après-midi. Ainsi, vers 15h, le ministre de la Défense annonçait-il que l'appareil «participera aux opérations d'évacuation».

Pont aérien

Et François Bausch de préciser que la Direction de la défense avait aussi assisté la NATO Support and Procurement Agency pour organiser le rapatriement de 17 employés actuellement en mission en Afghanistan. «Je salue le courage de tous les militaires qui participent à cette mission», conclu le ministre luxembourgeois sans doute soulagé que plus aucun soldat de l'armée luxembourgeoise ne soit plus en mission sur le terrain, près de Kaboul.

Paris a également engagé l'armée pour porter assistance aux citoyens français encore présents sur le sol afghan. Les 45 premiers exfiltrés atterriront à l'aéroport Charles-de-Gaulle ce 17 août dans l'après-midi, mais d'ores et déjà, le président Emmanuel Macron a ordonné la création d'un pont aérien pour évacuer un maximum de nationaux mais aussi des personnels afghans ayant servi les intérêts français.

La Bundeswehr fait de même pour l'Allemagne.

