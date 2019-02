Le parti démocrate est le premier parti à présenter l'ensemble de ses candidats pour les élections européennes du 26 mai prochain.

Européennes: le DP a choisi ses candidats

Sophie WIESSLER

La liste sera dirigée par Charles Goerens; les autres candidats sont Gusty Graas, Simone Beissel, Monica Semedo, Loris Meyer et Anne Daems.

Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le parti avait récolté 14,77%, arrivant troisième derrière Déi Gréng (15,01%) et le CSV qui avait largement dominé les votes avec 37,65%.

Le CSV qui devra faire sans Franck Engel, récemment nommé président du parti conservateur mais aussi sans Luc Frieden qui a décidé de ne pas se présenter et conserve ses fonctions de président du conseil d’administration de la Banque internationale à Luxembourg, du groupe Saint-Paul et avocat d’affaires chez Elvinger Hoss Prussen.

Marc Spautz et Viviane Reding ne devraient pas être présents sur la liste non plus; l'ancien président du CSV l'a annoncé sur la radio 100.7 de nos confrères.

Tilly Metz et Meris Sehovic pour les Verts

Si on ignore encore quand seront révélés les noms des candidats pour le CSV et le LSAP, les Verts ont eux déjà désigné leurs têtes de listes pour les européennes. Tilly Metz et Meris Sehovic reprendront ainsi le flambeau après la nomination de Claude Turmes au gouvernement.

Les six députés européens actuels étaient Georges Bach (CSV), Frank Engel (CSV), Robert Goebbels (LSAP), Charles Goerens (DP), Christophe Hansen (CSV) et Claude Turmes (Verts).





