Eugène Berger n'est plus

Et ass mat groussem Leed an Trauer dass mir dem Eugène Berger fir ëmmer Äddi soen. Hien war net nëmmen en devouéierte Politiker a begaabte Sportler mee v.a. e gudde Mënsch an enke Partner. Mir drécke senger Famill an all deenen déi him no stoungen eis déifste Matgefill aus. XB