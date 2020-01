Dans un communiqué laconique, le groupe parlementaire DP a annoncé ce vendredi que son président avait été admis à l'hôpital. Aucune information n'a été communiquée sur son état de santé, ni sur les causes de cet accident.

Eugène Berger hospitalisé en soins intensifs

Agé de 59 ans, Eugène Berger occupe la fonction de président du groupe parlementaire DP depuis 2013. Il est aussi membre de la conférence des présidents et vice-président de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile.

Le groupe parlementaire du parti libéral n'a pas donné plus d'informations sur l'état de santé d'Eugène Berger, qui fêtera son 60e anniversaire le 4 décembre prochain.

Cet incident rappelle celui qui a touché Félix Braz (53 ans) durant l'été dernier. L'élu déi gréng, vice-Premier ministre et ministre de la Justice, victime d'un malaise cardiaque, avait été contraint de démissionner de ses fonctions avec pour conséquence un remaniement gouvernemental.

Les responsabilités dont avait hérité l'ancien membre du collège d'Esch, avaient été reprises par Sam Tanson. Une réorganisation qui avait entraîné un jeu de chaises musicales au sein de Bettel II.

Sportif de l'année en 1992

Grimpeur et alpiniste passionné depuis l'âge de 12 ans, Eugène Berger a réussi le brevet de guide de haute montagne et a consacré son temps libre à l'escalade et l'alpinisme.

Premier Luxembourgeois sur un sommet de 8.000 mètres, il est le premier et le seul représentant du Grand-Duché ayant réussi l'ascension du mont Everest avec ses 8.850m. Un exploit qui lui a valu le titre de sportif de l'année en 1992.



Sur le plan politique, sa carrière a commencé en 1994 quand il avait été pour la première fois élu député. Réélu dans la circonscription Sud sur la liste DP en 1999, il a été nommé secrétaire d'Etat à l'Environnement dans le gouvernement CSV-DP.

Eugène Berger a retrouvé un siège de député national en décembre 2007 avant d'être réélu en juin 2009, en octobre 2013 et plus récemment en octobre 2018.