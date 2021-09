Regagner en présentiel pour les cours mais aussi en relations sociales pour les étudiants : voilà deux grands espoirs que fonde l'Université du Luxembourg à l'heure de sa nouvelle rentrée.

L'Uni veut reprendre goût à la vie estudiantine

Patrick JACQUEMOT

18 ans, cette année. Voilà l'Uni devenue adulte. Aussi, pour cette nouvelle rentrée, la vice-rectrice assure : «Tout est rodé!» Une expression que Catherine Léglu emploie aussi bien pour évoquer la gestion de l'enseignement en période covid que la façon dont les trois campus de l'Université du Luxembourg et les 2.300 enseignants et agents administratifs gèrent la venue des étudiants. «De l'ordre de 6.700 encore pour cette année 2021-22, si l'on compte les 950 thésards.»

Signe des temps, c'est d'ailleurs moins sur l'organisation des cours que sur la vie des jeunes gens venus suivre leurs études supérieures que la vice-rectrice insiste. «Avec l'épidémie, certaines infrastructures avaient perdu de leur usage, il faut repartir à la redécouverte de ces espaces. Je pense à la Maison des Arts et des étudiants par exemple. Le Study Lounge doit retrouver plus d'animation.» La vie sociale doit reprendre ses droits maintenant que le virus laisse un peu plus de place aux rencontres, aux échanges.

C'est d'ailleurs un des buts du Buddy programm mis en place pour cette rentrée. Un dispositif fait pour que «ceux qui ne connaissent pas le pays ou découvrent la vie universitaire puissent être guidés par des étudiants plus anciens». Une façon aussi de rompre certaines situations d'isolement qui peuvent naître de ces nouvelles conditions d'apprentissage qu'a fait naître l'épidémie.

4 Documentation, goodies, conseils et même Vacci-bus : rien ne manquaient pour la rentrée des "petits nouveaux". Photo : Claude Piscitelli

Créer une communauté, l'expression revient ainsi souvent dans la bouche de Catherine Léglu. A l'image de ce cercles des anciens étudiants, ces ''alumni'', qu'il serait temps de fédérer. Déjà pour marquer l'appartenance à l'Uni mais aussi pour que chacun, là où il soit dans le monde ou dans sa fonction, devienne un ambassadeur de l'Université luxembourgeoise. «Car si nous avons 18 ans, ces ex-étudiants sont devenus des employés seniors sur lequel il est bon d'appuyer notre réputation.» Une considération qui a encore été saluée, cet été, à l'occasion de la publication de plusieurs palmarès internationaux.

Pour Catherine Léglu, "Le covid n'a pas eu d'impact en terme de décrochage des étudiants. Au contraire, ils se sont plus accrochés!" Photo : Claude Piscitelli

Bachelor en enseignement musical, trois spécialisations médicales en neurologie, oncologie médicale et médecine générale, Master en Data science et un Certificate en finances durables feront partie des nouveaux atouts dans le jeu de l'Uni. Sachant que d'autres ouvertures de formations en sont au stade des préparatifs, comme celles liées au travail infirmier. «Mais sans encore de date de lancement», indique la vice-rectrice.



En croisant les doigts, Catherine Léglu et le recteur Stéphane Pallage attendent «un retour à la normale pour janvier 2022». D'ici là, le mode hybride des cours sera maintenu (présentiel, distanciel). «La bascule vers cette nouvelle façon de transmettre les savoirs a fait naître beaucoup de créativité chez les enseignants. Certains ont créé des films pour expliquer un geste technique qu'ils ne pouvaient plus montrer in situ; un autre professeur a installé une Gopro sur sa tête au moment de faire une manipulation scientifique pour que chacun note la bonne façon de faire comme s'il était à côté.»

Désormais, pour les leçons en salles ou en ateliers, les étudiants devront garder leur masque. Mais, comme pour les lycées, pas besoin du CovidCheck pour assister aux cours. «Nous avons affaire à des adultes», rappelle la vice-rectrice qui entend faire confiance à chacun pour veiller sur sa santé et celles des autres. Une confiance encouragée lors du Welcome Day par la remise de dix auto-tests covid à tous les participants. Avec même le Impf-bus garé non loin pour celles et ceux que la vaccination anticovid tenteraient en dernière minute.

