Trois mois après le début de leur enquête sur la perception des discriminations au Luxembourg, les experts du Liser se disent «très satisfaits» du taux de réponse à leur sondage en ligne. Les premiers résultats devraient être communiqués en novembre.

Un premier portrait du racisme en bonne voie

Faute de données sur la question, le ministère de l'Intégration a chargé il y a près de trois mois le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) d'enquêter sur le racisme au Luxembourg. Et ce nouvel état des lieux pourrait être plus concluant que la dernière étude européenne en date. En effet, alors que seules 402 personnes avaient été interrogées par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2018, les experts du Liser sont parvenus à collecter 3.000 réponses à leur questionnaire en ligne, lancé à la mi-juin. Soit un taux de réponse de 20%.

A l'origine, le sondage portait en effet sur un groupe de 15.000 sondés, dont 5.000 étaient sélectionnés parmi les populations «les plus à risque en ce qui concerne les discriminations». Le but: être le plus représentatif possible, contrairement à l'enquête européenne.

Pour Frédéric Docquier, ce taux est donc «très satisfaisant» et suffisant pour tirer des conclusions significatives. D'autant qu'au moment de lancer cette enquête en ligne cet été, le chercheur responsable de l'étude au sein du Liser craignait que la participation soit moins importante. Sceptique quant à l'efficacité des enquêtes online, il redoutait que ce sondage ne tombe à l'eau faute de réponses, craignant que les participants n'aient pas accès à internet ou ne comprennent pas les questions.

Imposé par le ministère de l'Intégration en raison de la pandémie et d'un budget restreint «aux alentours de 100.000 euros», ce dispositif numérique a finalement porté ses fruits.

Le Liser va à présent effectuer des vérifications statistiques et s'assurer «que les minorités sont bien représentées parmi les répondants». Les résultats de l'enquête ne seront pas communiqués avant le mois de novembre.



Pour rappel, ce premier portrait doit permettre de mettre en évidence des problèmes systémiques dans l'accès aux études, à l'emploi ou encore au logement. Une décision de la Chambre des députés notamment motivée par le dernier rapport du Centre pour l'égalité de traitement. Publié en avril, le document indique que 22% des plaintes enregistrées en 2020 concernaient l'appartenance «supposée ou réelle» à une ethnie comme frein dans les démarches de nombreux citoyens.

