(M.G./AF) - L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) publie tous les deux ans un rapport de données liées au domaine de la santé.

Le nombre de fumeurs dans les pays de l'OCDE a fortement diminué. Environ 18% des adultes fument quotidiennement. La Grèce compte encore 27,3% de fumeurs. Le Mexique est le pays qui compte le moins de fumeurs.

Le Luxembourg est l'un des pays qui connaît la plus forte baisse du nombre de fumeurs. Le pays compte un peu plus de 15% de fumeurs qui consomment au moins une cigarette par semaine chez les plus de 15 ans. Dans 12 pays, dont le Grand-Duché, les femmes sont plus nombreuses à fumer que les hommes.

Chaque citoyen d'un pays membre de l'OCDE boit en moyenne l'équivalent de 9 litres d'alcool pur. Ce qui représente 100 bouteilles de vin. 30% des hommes et 12% des femmes se saoulent au moins une fois par mois.

Une durée de vie dans la bonne moyenne

En Tchéquie, Hongrie, Slovénie, Grande-Bretagne, Lituanie et au Danemark, plus de 30% des jeunes de 15 ans prennent deux "cuites" par mois au minimum. Au Luxembourg, la proportion se situe en dessous des 15%.

Sur le plan de l'alimentation, les femmes (61%) consomment au quotidien plus de légumes que les hommes (43%).



54% des adultes sont en surpoids au Grand-Duché. Être en surpoids signifie avoir un index de masse corporelle (IMC) supérieur à 25. Au Luxembourg, c'est le cas de 58,1% des habitants, dont 22,6% ont un indice de masse corporelle supérieur à 30.

L'étude indique aussi que dans 21 des 35 pays membres de l'OCDE , plus de 90% de la population est exposé à un niveau critique de pollution de l'air.

La durée de vie moyenne des pays membres de l'OCDE est de 80,6 ans. Les pays qui affichent la plus grande longévité sont le Japon et l'Espagne. Au Luxembourg, la moyenne se situe à 82,4 ans: 80 ans pour les hommes et 84,7 ans pour les femmes.

Les personnes qui ont un haut niveau d'études vivent en moyenne six ans de plus que les autres.

Calculer votre IMC: www.imc.fr.

