Ettelbruck refuse la fermeture du guichet de sa gare

Le groupe socialiste a également exprimé sa désapprobation, mardi en fin d'après-midi, face à ce choix de fermer huit des dix points de vente de billets de train par les CFL.

«L'amélioration du service client exige davantage de présence, pas moins», fustige le parti via un communiqué. «Les CFL veulent amener le service à la clientèle à un niveau supérieur : cela passe par une meilleure politique d'information et surtout, une plus grande proximité avec les clients», ont-ils appuyé, se souciant également de la reconversion des agents de guichets qui doivent être transférés dans d'autres services.

«Déi Lénk soutient l'introduction de la gratuité des transports publics mais est toutefois convaincu que le démantèlement annoncé des guichets n'améliorera en rien le service au client».