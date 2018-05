Ce mercredi 2 mai, Étienne Schneider s’est rendu au Kosovo pour une visite du nouveau centre médical de niveau rôle 2 de la KFOR (Kosovo Force) cofinancé par le Luxembourg.

Étienne Schneider en visite au Kosovo

(C) - Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense était accompagné du chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, général Alain Duschène, ainsi que des membres de la commission de la force publique et de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration.

Après une réunion entre Étienne Schneider et le commandant de la KFOR, major-général Salvatore Cuoci, la délégation a procédé à un dépôt de gerbe devant le monument commémoratif en l’honneur des militaires de la KFOR décédés en service.

Ensuite la délégation a visité le centre médical de niveau rôle 2 (terminologie/classification de l’OTAN), une structure hospitalière qui a ouvert ses portes en janvier dernier dans le Camp Film City de la KFOR à Pristina et qui permet notamment d’assurer un soutien médical adapté aux exigences des missions de la KFOR sur place.

Le Luxembourg contribue substantiellement au financement de l’hôpital militaire pour la mission KFOR durant 3 ans. Concrètement, le pays s’est engagé à financer la structure médicale entre 2018 et 2020 à hauteur de 4 millions d’euros par an.

Après le redéploiement d’une partie du support médical de la KFOR vers la fin de 2017, une solution commerciale a été choisie pour remplacer cette capacité critique dans les meilleurs délais. Le Luxembourg finance cette capacité ensemble avec les nations, déployant des troupes dans le cadre de la KFOR, et en collaboration avec la NSPA (Agence OTAN de soutien et d'acquisition) tout en assurant la prise en charge de la grande majorité des coûts.

Engagement du Luxembourg au Kosovo

Au-delà de son appui à la KFOR, le Luxembourg est également engagé aux côtés du Kosovo par l'intermédiaire de son ambassade à Pristina et de son soutien en termes d'aide au développement. Le Kosovo est aujourd'hui le seul bénéficiaire de la Coopération luxembourgeoise dans les Balkans. Sur la période 1999-2016, plus de 86 millions euros y ont été investis. Le dernier accord de coopération (2017-2020) date du 24 octobre 2016 et est doté d'une enveloppe de 30 millions euros. Ces fonds bénéficient notamment à des projets dans les secteurs de la santé, de la formation professionnelle ou de l'innovation.

La participation de l’Armée luxembourgeoise à la KFOR

Suite à la décision du gouvernement de redéployer les contingents luxembourgeois, la participation de l’armée luxembourgeoise à la mission KFOR a pris fin en octobre 2017. Au total 52 contingents luxembourgeois ont été déployés au Kosovo d’avril 2000 jusqu’en octobre 2017.

