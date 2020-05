L'ancien ministre de la Défense a-t-il volontairement caché des informations concernant le coût réel du futur satellite Luxeosys? A l'heure où la facture de l'engin vient de doubler, plusieurs députés réclament l'ouverture d'une commission d'enquête.

Etienne Schneider devra rendre des comptes à la Chambre

170 millions d'euros au départ, 350 millions aujourd'hui. C'est peu dire que la facture du satellite Luxeosys a décollé plus que de raison. Et la présidente de la commission du suivi de l'exécution budgétaire, Diane Adhem (CSV) en est désormais persuadée : «Celui qui a lancé le projet savait que jamais il ne pourrait se contenter de l'enveloppe demandée». C'était en 2018, et l'homme en question n'était autre qu'Etienne Schneider (LSAP), alors aux commandes du ministère de la Défense.

Lundi, celui qui lui a succédé au poste, François Bausch (Déi Gréng) est venu à nouveau s'expliquer sur cette surprenante trajectoire financière. Comme il l'avait fait le 11 mai dernier, et en avançant toujours que lui n'a découvert ce dossier qu'au moment de son arrivée à la tête du ministère en décembre 2018. Un argument qui peine à convaincre cependant car, comme le rappelle l'opposante Diane Adhem, «Bausch était tout de même membre du gouvernement avant cette date. Donc il a bien dû entendre parler de ce satellite et du montant qu'il devait coûter réellement... Sinon, cela signifie qu'entre membres du gouvernement et au sein de la coalition, il n'y a pas de transparence», souligne malicieusement la députée.

La facture du nouveau satellite militaire s'alourdit Initialement budgétisée à 170 millions d'euros, la mise en orbite d'un deuxième engin à vocation civile et militaire coûtera deux fois plus cher, indique le ministre de la Défense. Une mauvaise estimation des coûts serait en cause.

Aujourd'hui, la commission demande à Etienne Schneider de venir s'expliquer sur ce dépassement. Celui qui a quitté ses fonctions ministérielles en février dernier, le fera-t-il? Rien ne l'y oblige. Celui dont le nom bruisse du côté d'ArcelorMittal ou de Sistema n'est plus fonctionnaire, ni politicien. A ce titre, il ne peut faire l'objet d'une convocation, au contraire de deux fonctionnaires encore en poste et ayant travaillé à la conception du dossier Luxeosys, appareil destiné à l'observation terrestre.

Un caillou dans la chaussure

Pour le parti d'opposition CSV, l'aubaine est trop belle. Et Diane Adhem attaque déjà : «Nous allons demander la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Celle-ci aura alors les pouvoirs d'un juge d'instruction et nous pourrions faire la clarté sur cette affaire». Une commission qui s'avère une arme à double tranchant politique. En effet, si la majorité (Déi Gréng, DP, LSAP) la refuse, le pays aura l'impression que le gouvernement cherche à couvrir le socialiste Schneider. Si cette même majorité "gambia" l'accepte, elle jettera en pâture un de ses anciens partenaires socialistes.

Diane Adhem et son parti gardent bon espoir de faire la lumière sur ce qu'elle n'hésite plus à qualifier de «scandale sur l'usage des fonds publics (...) Les Verts n'ont pas d'intérêt à couvrir Etienne Schneider en cas de problème. Il vaut mieux que lui paye la note, plutôt que François Bausch à leurs yeux». Interrogé sur radio 100.7, l'actuel ministre Vert de la Défense n'a d'ailleurs pas hésité à suggérer l'organisation de cette commission d'enquête. Aïe, le gouvernement a bien désormais un caillou dans la chaussure. Il est gros comme un satellite et pèse 350 millions d'euros, ça peut le faire sérieusement boiter.

Une constellations de doutes Etienne Schneider savait-il ou ne savait-il pas le coût réel de la construction et du lancement du satellite Luxeosys? Ce n'est là qu'une des interrogations auxquelles la présidente de la commission de suivi de l'exécution budgétaire souhaite avoir réponse. Car Diane Adhem et d'autres députés ont aussi des doutes sur le rôle d'une société italienne, OHB-I, dans ce dossier. «Celle-ci aurait été retenue pour mettre au point le projet sans réel appel d'offres. En tout cas nous ne retrouvons pas de traces de soumission du marché», indique l'élue CSV. De même, les explications de l'actuel ministre de la Défense sur le rôle de PWC et du cabinet d'avocats NautaDutilh n'ont pas convaincu certains parlementaires. Pourquoi et comment François Bausch a-t-il fait appel au cabinet d'audit et aux spécialistes du droit depuis début 2020? Il semble que PriceWaterhousecooper et les avocats doivent étudier le montage financier du projet satellitaire et tenter de trouver des clients susceptibles d'être intéressés par les images captées depuis l'espace.

Enfin, le Luxembourg a-t-il vraiment intérêt à se lancer dans cette opération Luxeosys? Payer 350 millions d'euros, en cette période d'incertitude budgétaire, est un investissement conséquent et les retombées scientifiques, militaires ou commerciales ne semblent pas si majeures pour le pays. «Par contre, on sait que si nous annulons le lancement, le Grand-Duché devra payer une pénalité de 10 millions d'euros car la place du satellite est déjà prévue pour son lancement», indique Diane Adhem.





