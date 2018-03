Etienne Schneider conduira les socialistes du Centre

Le Vice-Premier ministre Etienne Schneider conduira la liste du LSAP pour la circonscription Centre lors des élections législatives du 14 octobre 2018. Les 60 candidats socialistes en lice pour ces élections sont désormais connus.

Maurice Fick Le Vice-Premier ministre Etienne Schneider conduira la liste du LSAP pour la circonscription Centre lors des élections législatives du 14 octobre 2018. Les 60 candidats socialistes en lice pour ces élections sont désormais connus.

(MF) – Après la validation de la liste pour le Sud qui sera emmenée par le ministre Jean Asselborn il y a quelques jours, le congrès de la circonscription Centre du LSAP a validé à une très large majorité (94,05%) la liste de ses 21 candidats en fin de semaine passée.

Il est à noter que plus de la moitié des candidats de la liste - dont l'âge moyen est de 44 ans - n'ont jamais participé à des élections législatives.



Sur cette liste figurent la ministre Francine Closener, les députés Marc Angel, Franz Fayot et Cécile Hemmen. Parmi les nouveaux venus on citera Sandie Lahure de la télévision luxembourgeoise RTL mais aussi Liz May, ancienne triathlète professionnelle.

La liste des 21 candidats de la circonscription Centre:

1. Etienne Schneider, Luxembourg (47 ans)



2. Marc Angel , Luxembourg (55 ans)

3. Ben Baus, Helperknapp (34 ans)



4. Gabriel Boisante, Luxembourg (40 ans)

5. Francine Closener, Mamer (48 ans)



6. Nicole D'Angelo, Strassen (58 ans)



7. Claire Delcourt, Hesperange (29 ans)



8. Franz Fayot, Luxembourg (46 ans)

9. Monique Feltgen, Steinsel (52 ans)



10. Joanne Goebbels, Luxembourg (38 ans)

11. Cécile Hemmen, Weiler-la-Tour (62 ans)



12. Ginette Jones, Luxembourg (60 ans)

13. Marguy Kirsch-Hirtt, Lorentzweiler (56 ans)



14. Tom Krieps, Luxembourg (52 ans)



15. Sandie Lahure, Kehlen (50 ans)

16. Liz May, Luxembourg (34 ans)



17. Régis Moes, Niederanven (31 ans)



18. Tania Silva, Luxembourg (26 ans)



19. David Viaggi, Bissen (34 ans)



20. Alain Weins, Walferdange (49 ans)



21. Patrick Weymerskirch, Contern (24 ans)