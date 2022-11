Dans ses propositions, le Klimabiergerrot plaide pour une réduction de la vitesse sur l'autoroute. Une idée qui séduit de nombreux automobilistes en France selon une récente étude.

Luxembourg 2 min.

Environnement

Êtes-vous prêts à rouler moins vite pour sauver le climat?

Thomas BERTHOL Dans ses propositions, le Klimabiergerrot plaide pour une réduction de la vitesse sur l'autoroute. Une idée qui séduit de nombreux automobilistes en France selon une récente étude.

«Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique» Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a tiré la sonnette d'alarme ce lundi lors de l'ouverture de la COP27 en Egypte. «Notre planète se rapproche rapidement des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible» , a également ajouté l'intéressé encore sur son compte Twitter.

Pour éviter ce «chaos climatique irréversible», quels sacrifices seriez-vous capables d'accepter? Seriez-vous prêts à rouler moins vite pour lutter contre le réchauffement climatique? Le Klimabiergerrot (KBR) plaide pour une telle mesure dans ses 56 recommandations remises au gouvernement mi-septembre. Pour le KBR, il faudrait circuler à 110km/h sur les autoroutes hors des horaires de bureau et même à 90 km/h pendant ses heures de travail.

Sollicité sur la mise en place éventuelle d'une telle mesure, le ministère de la Mobilité répond que «pour l’instant, il n'est pas prévu de modifier de manière générale les vitesses sur les routes luxembourgeoises». Le cabinet de François Bausch (déi gréng) explique également que «des analyses de réseau sont menées régulièrement et des diminutions ponctuelles sont mises en place principalement pour des raisons de fluidité du trafic et de sécurité routière». Le ministère indique aussi se «concentrer plutôt vers une diminution du trafic dans son ensemble par d'importants investissements dans les transports publics, et par la promotion de la mobilité douce et du covoiturage. En outre, nous misons sur la transition des véhicules à combustion vers l'électrique.»

Selon une étude menée par l'institut Elabe, publiée le 6 novembre dans Le Parisien, 68% des automobilistes français accepteraient de lever le pied et de rouler à 110km/h au lieu de 130km/h. Cet abaissement de 20km/h permettrait d'économiser notamment 25% de carburant selon les calculs du journal lyonnais Le Progrès.

L'idée de passer de 130 à 110km/h sur les autoroutes n'est pas nouvelle en France. Une telle mesure avait été notamment proposée par la Convention citoyenne pour le climat mais écartée par le président de la République Emmanuel Macron, avant d'être finalement reprise par le gouvernement français dans son plan de sobriété énergétique au début de cet automne. Mais cette recommandation vaut uniquement pour les véhicules du service public.

