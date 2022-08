Le ministère de l'Énergie planche actuellement sur des mesures de réduction d'énergie à destination de tous les échelons de la société: de l'État jusqu'aux citoyens.

Etat, entreprises et citoyens devront faire des efforts

Simon MARTIN Le ministère de l'Énergie planche actuellement sur des mesures de réduction d'énergie à destination de tous les échelons de la société: de l'État jusqu'aux citoyens.

Alors qu'elle paraissait encore utopique il y a un an, la possibilité d'un black-out gazier cet hiver semble de plus en plus réelle. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que des firmes luxembourgeoises se préparent déjà à une telle éventualité. Et puis, le récent accord des différents ministres de l'Énergie de l'Union européenne concernant des économies de gaz de l'ordre de 15% viennent légitimer davantage cette crainte.

D'ailleurs, en marge de ce plan européen, le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi Gréng) avait d'ailleurs évoqué d'un plan d'urgence relatif à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel du Luxembourg, une sorte de stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie. «Il faut réduire notre consommation de gaz autant que possible. C'est le meilleur moyen de réagir au chantage au gaz de Poutine», assurait le ministre.



On en sait désormais plus sur cette fameuse stratégie nationale qui vise absolument l'ensemble des échelons de la société. L'Etat, les communes, les entreprises ainsi que les citoyens sont donc visés par ce plan. «Ces mesures, qui ont pour but de réaliser des économies d’énergie pendant les mois à venir, afin de nous préparer à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie, ont été élaborées en étroite concertation avec tous les acteurs concernés. Elles mettent à contribution toute la société», indique le ministère de l'Énergie dans un communiqué.

Une meilleure gestion énergétique des bâtiments publics

En ce qui concerne l'État, dans le but de réduire la consommation énergétique des bâtiments publics, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, en étroite collaboration avec le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, est en train d'élaborer des instructions claires pour une gestion plus économe en énergie des bâtiments publics. «À cet effet, une note circulaire sera envoyée à tous les ministères», précise-t-on dans le communiqué.

Les communes, considérés comme des acteurs clés dans la réduction de la consommation énergétique, font, selon le ministère, «déjà des efforts et sont actives dans l'amélioration continue de leur efficacité énergétique, qui conduisent à une réduction de leur consommation d'énergie et par conséquent de leurs coûts d'énergie». Toutefois, afin de les encourager à renforcer ces efforts d'économies d'énergie, le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, enverront une note circulaire aux communes intitulée «Vigilance sur la consommation d'énergie − économies d'énergie», proposant des mesures concrètes de sobriété énergétique dans le cadre des diverses activités communales.

De plus, avec la Klima-Agence, un séminaire, sous forme de webinaire, sera organisé le 8 septembre pour donner plus de détails sur la campagne nationale, les documents mis à disposition de la commune et les mesures à mettre en place.

De la sensibilisation dans les entreprises

En ce qui concerne les entreprises, le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire et le ministère de l'Économie sont en contact étroit et régulier avec l'UEL, la FEDIL, et les chambres professionnelles, afin d'identifier les potentiels de réduction de consommation d'énergie et d'élaborer une stratégie de sensibilisation de leurs membres.

Et puis, le gouvernement compte également sur le soutien des Luxembourgeois qui ont également leur rôle à jouer dans cette quête de réduction énergétique. C'est ainsi que chaque citoyen est également invité à participer à l'effort de réduction. En septembre, le gouvernement présentera une vaste campagne nationale d'information et de sensibilisation, qui a comme objectif d'inciter l'ensemble de la société à économiser l'énergie. «Par ailleurs, le gouvernement renforcera ses efforts pour développer les énergies renouvelables», précise le ministère.

Plus d'informations sur la campagne nationale seront communiquées en septembre. En attendant, il est rappelé que des conseils pour économiser l'énergie sont déjà disponibles sur le site Internet www.energie-spueren.lu

