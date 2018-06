Une vaste action de recherche était en cours dans la zone récréative des étangs de Remerschen ce samedi en fin d'après-midi. Peu après 19 heures, les plongeurs de la protection civile ont découvert le corps sans vie du jeune homme de 23 ans qui avait été porté disparu.

Etangs de Remerschen: un jeune homme de 23 ans s'est noyé

(Noémie Koppe avec MF) – L'après-midi ensoleillée au bord de l'eau a subitement tourné court pour nombre de baigneurs et touristes venus se rafraîchir dans la zone récréative des étangs de Remerschen ce samedi en fin d'après-midi. Vers 17h30 environ, une vaste action de recherche a été menée par les plongeurs de la protection civile et les policiers de Remich et Schengen à la recherche d'un jeune homme de 23 ans.



Alors que baigneurs et touristes étaient évacué du site et qu'un cordon de sécurité avait été mis en place autour de l'étang, un corps sans vie a été retrouvé peu après 19 heures, a confirmé le porte-parole de la police grand-ducale. Précisant toutefois qu'il restait à définir s'il s'agit bien de celui du jeune homme disparu.

Photo: Noémie Koppe

Le jeune homme a été porté disparu aux abords des jeux gonflables qui flottent sur la surface de l'étang à une vingtaine de mètres du bord. Des jeux qui nécessitent une certaine profondeur puisqu'on y plonge dans l'eau d'une certaine hauteur.