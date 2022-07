Il y a 175 ans, la première saison de cure était lancée à Mondorf. Mais au départ, on ne cherchait pas vraiment une source thermale.

175 ans des thermes

Et puis l'eau médicinale a jailli des profondeurs de Mondorf

Cette nouvelle a provoqué une révolution dans le paisible village frontalier de Mondorf au milieu du XIXe siècle. La Société pour l'étude des substances minérales au Grand-Duché annonçait, le 19 juin 1847, dans le Courrier du Grand-Duché de Luxembourg que les premiers bains thermaux étaient désormais ouverts et que les visiteurs pouvaient les utiliser tous les jours de 4h du matin à 10h du soir.

Cela fait donc 175 ans que le premier établissement thermal a ouvert ses portes à Mondorf. Depuis, la localité proche des frontières allemande et française a connu son essor en tant que station thermale florissante. Ce week-end, les représentants du Domaine Thermal, de la commune ainsi que les politiciens et les citoyens célèbrent cet anniversaire avec un programme festif (voir l'encadré ci-dessous).

Le hasard et la chance

Cette ouverture a été précédée d'un heureux hasard. Au début du XIXe siècle, le Luxembourg devait payer des taxes très élevées sur les importations de sel en raison de la domination néerlandaise. Le gouvernement décida donc d'exploiter ses propres gisements de sel gemme dans le pays. À l'initiative du notaire de Mondorf, M. Ledure, l'État a tenté sa chance au pied du Galgenbierg, près du village.

Comme un liquide rougeâtre et salé s'en échappait à l'époque, que les vaches en pâture léchaient avec délectation, les travaux de forage commencèrent le 17 juin 1841. Ils furent dirigés par Karl Gotthelf Kind, chef mineur saxon - c'était le nom du surveillant dans une mine à l'époque. Le 15 juin 1846, l'entreprise enregistra une profondeur de 736 mètres, ce qui fit du puits de Mondorf le forage le plus profond du monde pendant de longues années.

Trois sources thermales

Mais la déception fut grande : le sel que l'on pensait trouver n'était pas là. Au lieu de cela, les ouvriers sont tombés sur une «source très salée et abondante», comme l'ont écrit plus tard les historiens. Il a été décidé d'exploiter cette source minérale à des fins thermales.

Cette première source thermale fut baptisée du nom du spécialiste saxon. Des décennies plus tard, d'autres ont été exploitées : en 1913, une nouvelle source minérale a vu le jour et porte le nom de la grande-duchesse luxembourgeoise Marie-Adélaïde (1894-1924). Une troisième a été baptisée en 1980 du nom du géologue luxembourgeois Michel Lucius (1876-1961).

On a toujours investi dans les installations, même dans les périodes difficiles. Pierre Plumer, directeur du Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains

À partir de 1878, Mondorf reçut le prestigieux surnom de Bains. L'État luxembourgeois devint propriétaire du centre thermal, d'importants investissements furent réalisés. Un pavillon fut construit pour la source Kind, la pergola, la salle des fêtes, l'orangerie et la première piscine couverte du pays virent le jour sur le terrain de l'actuel Domaine Thermal.

Les invités de marque n'ont jamais manqué : le grand-duc Jean et la grande-duchesse Joséphine-Charlotte ont séjourné à Mondorf en 1986 à l'occasion du 100e anniversaire des bains publics, non loin de l'actuel Domaine Thermal. Photo: Jean Weyrich/Phototheque de la Ville de Luxembourg

Environ 4.000 curistes par an

En 1886, le parc thermal a été créé selon le projet d'Edouard François André afin d'offrir aux curistes un espace supplémentaire pour se détendre. En 1988, le nouveau Domaine Thermal, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été inauguré. De nouveaux domaines de la station thermale ont été ajoutés : à l'époque, l'espace wellness et fitness était innovant ; l'offre d'hébergement et de restauration a été développée.



Pierre Plumer, le directeur du Domaine Thermal, est confiant en l'avenir. Photo: Gerry Huberty

Aujourd'hui, le Domaine Thermal et son parc thermal de 45 hectares occupent plus de 3.000 m² à l'intérieur et environ 4.000 m² à l'extérieur. Environ 4.000 curistes viennent chaque année au Centre thermal et de santé, selon les indications du directeur Pierre Plumer. Environ 5.800 visiteurs suivent chaque année une cure stationnaire, environ 2.000 patients reçoivent des traitements dans le domaine du dos et de la nuque. Selon Pierre Plumer, le reste est constitué par les clients de l'espace bien-être et de l'hôtel, ainsi que de la piscine et de l'espace restauration. Environ 320 personnes sont employées sur le site.

Projets d'extension

Depuis longtemps, ce n'est pas seulement l'eau thermale qui attire le public à Mondorf-les-Bains. Ici, le visiteur a l'embarras du choix : outre une offre d'hébergement, un espace spa et fitness et de nombreuses possibilités de baignade, il y a aussi des restaurants et des salles pour des événements privés ou professionnels. «On a toujours investi dans les installations, même dans les périodes difficiles», estime Pierre Plumer. Après la baisse de régime due à la pandémie, un vent de fraîcheur se fait à nouveau sentir au Domaine Thermal, comme le révèle Pierre Plumer : les clients sont plus nombreux et les chiffres se stabilisent.

Il est confiant dans l'avenir : «L'aspect santé est notre fil rouge, nous voulons le renforcer et le développer à l'avenir». Au cours des cinq prochaines années, les installations seront transformées et agrandies pour un montant d'environ 135 millions d'euros afin de mieux répondre à l'évolution de la réglementation et aux différentes exigences des clients. L'espace fitness doit ainsi être agrandi et déménager sur le toit du bâtiment existant ; un nouveau bassin pour les patients en rééducation est prévu. Le bassin thermal sera agrandi.

Pour le bourgmestre de Mondorf, Steve Reckel (DP), cet anniversaire est également important: «L'histoire des thermes à Mondorf ne doit pas se perdre. Grâce à la station thermale, des clients continuent à venir dans les hôtels, restaurants et magasins de la localité jusqu'à aujourd'hui».

Le programme des festivités À l'occasion de l'anniversaire, une série d'événements aura lieu ce dimanche 24 juillet sur le site du Domaine Thermal. Une visite guidée gratuite sur l'histoire du Domaine Thermal est prévue à 15 h. Le lieu de rendez-vous se trouve devant le Musée de l'aviation, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. La visite se déroulera en français et en luxembourgeois. Le Domaine Thermal organise également sa journée portes ouvertes ce jour-là de 11 à 18 h. Des visites guidées du Parc Hôtel ainsi que de l'espace bien-être et fitness auront lieu. Une exposition «Le thermalisme, hier, aujourd'hui, demain» sera également visible à l'intérieur du Domaine Thermal. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et ses vice-Premiers ministres Paulette Lenert (LSAP) et François Bausch (déi gréng) ainsi que le bourgmestre de Mondorf Steve Reckel (DP) sont attendus pour la partie officielle de la fête dans l'amphithéâtre des Anciens Thermes. Des offres gastronomiques et un programme de divertissement en plein air complèteront le programme du jubilé. Les visiteurs pourront se plonger dans l'histoire de la station thermale à l'aide des panneaux installés dans le parc de la station avec des photos historiques.

