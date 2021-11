Après les centres de vaccination anti-covid, les équipes mobiles ou le Impf-bus, place aux sites de vaccination éphémères. En galerie commerciale ou en zone piétonne, ça va piquer partout.

Luxembourg 3 min.

Covid-19 au Luxembourg

Et maintenant place aux «Pop-up» de la vaccination...

Patrick JACQUEMOT Après les centres de vaccination anti-covid, les équipes mobiles ou le Impf-bus, place aux sites de vaccination éphémères. En galerie commerciale ou en zone piétonne, ça va piquer partout.

Jamais depuis un trimestre, le Luxembourg n'avait autant vacciné contre le covid que du 15 au 21 novembre... A croire que l'alarme annonçant la ''quatrième vague'' a effectivement bien été perçue autant par celles et ceux qui ont reçu leur invitation à la dose complémentaire que par les habitants qui n'avaient pas franchi le pas pour se faire administrer l'un ou l'autre sérum. Ainsi, sur les sept jours en question, pas moins de 18.088 doses ont trouvé preneurs.

La troisième dose passe à l'offensive Désormais, ce n'est plus à partir de 65 ans qu'il sera possible de bénéficier de l'injection complémentaire anti-covid mais dès 18 ans. Un choix du gouvernement luxembourgeois face à une immunité encore trop fragile.

Cet engouement a pour conséquence logique de faire monter de quelques points le taux de couverture vaccinale de la population éligible au vaccin à 77%. Aussi dans son dernier rapport hebdomadaire publié, le ministère de la Santé annonce-t-il qu'au pays, 425.854 personnes présentent désormais un «schéma vaccinal complet». C'est bien mais encore insuffisant pour garantir une immunité collective qui tarde à se profiler à l'approche des fêtes.

La semaine passée, Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) n'ont pas manqué d'insister sur l'importance de bâtir ce barrage face à un niveau d'infection qui ne cesse de grimper. Sinon, l'exécutif devrait préparer de nouvelles mesures plus strictes pour contenir l'épidémie, à l'image de ce qu'a entrepris la Belgique ou de ce que va annoncer, ce jeudi, le gouvernement français lui aussi confronté à un rebond des infections.

Mais alors que 885.000 doses de vaccin ont déjà été administrées en onze mois, il faut faire plus et plus vite. Et pour cela le gouvernement compte à nouveau sur des opérations de proximité. A l'été, cela s'était traduit par la possibilité de se faire vacciner chez son médecin ou son pédiatre, cet automne voilà que les pharmacies viennent s'ajouter au dispositif national. Le vaccin va même désormais s'inviter au cœur du quotidien des Luxembourgeois.

A l'image du Impf-bus qui, de fêtes en spectacles, a fait ses preuves, voilà des infirmiers appelés à proposer une injection en galerie commerciale ou sur les secteurs piétonniers. Nom de l'opération : «Pop up»! Sauf que là, rien à vendre contrairement à une boutique éphémère, juste à donner une dose protectrice contre toute forme grave de l'infection covid à qui se présentera sur le stand. Gratuitement, sans rendez-vous, juste en présentant une pièce d'identité et sa carte CNS.

Les soignants appellent à une minute de silence Face au déni montant sur la réalité de l'épidémie, un mouvement initié par des personnels médicaux veut dénoncer l'aveuglement de certains sur les risques pour la santé publique mais aussi la fatigue des équipes hospitalières. Une minute de silence sera organisée ce jeudi 25 novembre.

Déjà deux points de rencontre ont été fixés, d'autres suivront (listing ici) :

Jusqu'au 27 novembre : Pop Up Luxembourg-ville (70, Grand-Rue de 11h à 18h).

: Pop Up Luxembourg-ville (70, Grand-Rue de 11h à 18h). Les 26 et 29 novembre : au Cloche d'Or Shopping Center (Boulevard F.W. Raiffeisen de 10h à 16h).

Pour début décembre, et à l'heure des achats de fêtes, le ministère de la Santé promet encore d'intensifier le rythme et les points de contacts. Des actions temporaires seront ainsi organisées en collaboration avec les communes, assurent les autorités. Mais pas question toutefois d'organiser des tombolas ou autres remises de cadeaux pour celles et ceux qui participeront à ces opérations de vaccination, Paulette Lenert l'a encore rappelé voici quelques jours.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.