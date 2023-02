Est-il autorisé de manifester sur la place Hamilius?

Comment ont légiféré les 5 plus grandes communes? Differdange autorise le port du voile intégral

Le gouvernement a fait savoir qu'il ne tranchera pas la question du port du voile intégral au Luxembourg et a renvoyé la balle dans le camp des communes. Les cinq plus grandes communes du pays ont déjà -indirectement- légiféré sur la question. Une seule, Differdange, n'a pas, et ne prévoit pas d'interdire le voile intégral dans son règlement général de police.