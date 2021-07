Deux jours après les révélations de plusieurs médias internationaux quant aux pratiques d'espionnage à très grande échelle réalisées par la société israélienne NSO, le ministre des Affaires étrangères confirme mardi que cette dernière possède une implantation au Grand-Duché.

Luxembourg 1 2 min.

Espionnage international

Interrogations autour des bureaux luxembourgeois de NSO

Jean-Michel HENNEBERT Deux jours après les révélations de plusieurs médias internationaux quant aux pratiques d'espionnage à très grande échelle réalisées par la société israélienne NSO, le ministre des Affaires étrangères confirme mardi que cette dernière possède une implantation au Grand-Duché.

Alors que le ministère d'Etat, ministère de tutelle du service de renseignement de l'Etat, joue la grande muette autour du «projet Pegasus», Jean Asselborn (LSAP) se montre un peu plus loquace. Interrogé mardi sur l'implication potentielle du Grand-Duché dans cette opération d'espionnage à l'échelle mondiale visant journalistes, hommes et femmes politiques ou militants des droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères confirme que la société israélienne NSO «possède deux bureaux au Luxembourg».

Une vaste affaire d'espionnage généralisé mise au jour Des militants, journalistes et opposants du monde entier ont été épiés grâce à un logiciel élaboré par l'entreprise israélienne NSO Group. Une enquête internationale publiée dimanche renforce les soupçons pesant de longue date sur cette société.

Si ces derniers ne serviraient «que de back office», le ministre n'a pas été en mesure de préciser la nature exacte des activités réalisées sur le sol national. Mais Jean Asselborn d'assurer que «s'il s'avère que le groupe NSO a commis des violations des droits de l'homme à partir du Luxembourg, alors le Luxembourg réagira».

Dans un document daté de février 2019, date du rachat par le fonds britannico-luxembourgeois Novalpina Capital, la société israélienne se qualifie de «société de cybertechnologie dont le siège est au Luxembourg» et est représentée notamment via Osy Technologies, sàrl implantée rue Edward Steichen depuis 2014, et la holding Q Cyber Technologies, créée en 2016. Deux entités enregistrées au registre de commerce et de sociétés mais sans qu'aucune information n'y soit publiée.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, déi Lénk monte au créneau dans une affaire présentée comme n'étant «pas une peccadille», le parti d'opposition souhaitant non seulement savoir «si le Service de renseignement collabore d’une façon ou d’une autre avec cette société» ou si ce dernier «surveille ces activités contraires à l’ordre public», mais plaide surtout pour que le gouvernement «mette fin à la non-diligence du Luxembourg en matière de droits humains». Autrement dit, que le Grand-Duché n'endosse pas le rôle de «sbire des régimes antidémocrates et belligérants du monde».

Selon l'ONG Amnesty international, impliquée dans les révélations publiées dimanche par Le Monde, The Guardian ou The Washington Post, le logiciel espion actif dans des dizaines de milliers de smartphones ne provenait pas du Luxembourg. De son côté, le groupe NSO affirme sur son site «nier fermement les fausses accusations portées» dans l'enquête internationale qui serait «bourrée de suppositions erronées et de théories non corroborées».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.