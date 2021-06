Depuis 2015, plus aucune éclipse solaire partielle n'avait pu être observée au-dessus du Luxembourg. Il faudra donc bien être attentif ce jeudi sur les coups de 12h20. Mais attention à bien protéger ses yeux.

Lune et soleil se donnent rendez-vous

Depuis 2015, plus aucune éclipse solaire partielle n'avait pu être observée au-dessus du Luxembourg. Il faudra donc bien être attentif ce jeudi sur les coups de 12h20. Mais attention à bien protéger ses yeux.

(dpa/tmn) - Ouf, le ciel est dégagé. Aussi, ce 10 juin, l'éclipse solaire partielle annoncée pourra être parfaitement visible dans le ciel du Grand-Duché, comme un peu partout en Europe centrale en fait. Dans le nord de l'Allemagne, jusqu'à 20% du disque solaire sera recouvert par la lune. Plus au sud, le phénomène devrait prendre moins d'ampleur mais vaudra tout de même le coup d'y jeter un œil. Quand? Selon, les experts, le ''pic'' de cet événement astronomique devrait avoir lieu aux alentours de 12h20 au Luxembourg.

Cependant, si le spectacle mérite de lever la tête au ciel, il est recommandé d'être vigilant. Pas question de fixer directement du regard le soleil pour voir passer la lune devant le cercle de feu. Mieux vaut s'équiper de lunettes équipées d'un filtre protecteur puissant. Ce type de verres peut être acheté chez tout bon opticien. Les lunettes de soleil usuelles ne suffisant pas à protéger votre vue dans ce cas précis.



Il est également possible d'observer ce rendez-vous inédit (depuis six ans) via des jumelles, un télescope ou son appareil photo. Mais dans ce cas aussi, une protection s'impose en installant des filtres devant l'objectif.

Pour ceux qui n'ont pas de protection oculaire sous la main, les Sternfreunde allemands recommandent de projeter la lumière du soleil sur une feuille de papier via un appareil photo à sténopé. Chacun pourra alors observer comment la lune parvient à grignoter le dessus du soleil.

