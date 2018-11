Dur réveil ce jeudi à Esch-sur-Alzette où le maire de la ville, Georges Mischo, a constaté des actes de vandalisme dans les rues de sa ville au lendemain de la célébration d'Halloween.

Luxembourg 6

Esch-sur-Alzette: vandalisme lors de la nuit d'Halloween

Dur réveil ce jeudi à Esch-sur-Alzette où le maire de la ville, Georges Mischo, a constaté des actes de vandalisme dans les rues de sa ville au lendemain de la célébration d'Halloween.

Des abribus, des bancs dans les parcs, des poubelles et d'autres objets publics ont été détruits durant la nuit de mercredi à jeudi et le bourgmestre est furieux.

6 Georges Mischo

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Georges Mischo Georges Mischo Georges Mischo Georges Mischo Georges Mischo Georges Mischo

Pourtant, tout avait bien commencé ce mercredi soir à Esch-sur-Alzette: la ville avait décoré maisons et magasins pour célébrer Halloween. De l'eau colorée rouge sang coulait même des fontaines alors que les enfants partaient à la recherche de bonbons et autres friandises.

"Je suis très en colère contre ces actes de vandalisme", a déclaré ce jeudi matin Georges Mischo lors d'une conversation avec notre confrère.



Photo: Luc Ewen

Apparemment, dans la nuit, des fantômes ont mis fin à l'allégresse d'Halloween en détruisant plusieurs abribus, des bancs de parc, des poubelles et du mobilier urbain à travers la ville.

"Cela touche la ville d'Esch et ses habitants au plus profond de leur cœur ", a déclaré le bourgmestre. "Nous allons mener l'enquête afin de trouver les responsables et les traduire en justice. Nous allons renforcer les contrôles".

Cela touche la ville d'Esch en plein cœur.

"Nous allons porter plainte auprès de la police", a conclu Georges Mischo.

Le montant exact des dommages n'a pas été encore chiffré pour l'instant et les témoins sont priés de contacter la police.

Par Luc Ewen, traduit par wort.lu/fr



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.